Latécoère s'implante en Inde

Latécoère a inauguré le 10 septembre sa nouvelle usine à Belagavi en Inde dans l’Etat du Karnataka. D’une surface totale de 4 400 m2, ce nouveau site est dédié à la fabrication du harnais principal de la radio navigation du Falcon 2000 et, à terme, de la pieuvre principale de ce même avion. Latécoère accompagne ainsi Dassault Aviation qui a débuté la production de la pointe avant du Falcon 2000 sur son site indien de Nagpur. L'objectif étant d'arriver à la production et à l'assemblage complet d'un Falcon 2000 en Inde. Le site de Latécoère à Belagavi réalisera également le contrat Thales de câblage avionique pour des avions tels que les Boeing B777, B737 et Airbus A320 et de nombreuses compagnies aériennes (Emirates, British Airways ou encore Qatar). Employant actuellement 70 personnes, la nouvelle usine doit atteindre un effectif de 300 employés en 2022.