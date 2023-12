Latam Airlines pousse ses achats de Boeing 787 à 46 exemplaires

46 Boeing 787 dont 31 acquis en propre par Latam Airlines

Latam Airlines annonce la commande de cinq Boeing 787-9 supplémentaires portant le total de ses achats et locations pour la famille 787 à 46 exemplaires dont 31 acquis en propre, soit désormais 21 Boeing 787-9 et 10 Boeing 787-8. Les 15 autres font l'objet de contrats de location. Le site web de Boeing fait en effet apparaître 16 Boeing 787-9 et 10 Boeing 787-8 commandés fermes mais seulement 22 livrés.

247 sièges à 304 sièges selon le modèle d'avion

Latam Airlines a fait le choix d'un aménagement bi-classe pour ses Boeing 787-8 avec un total de 247 sièges répartis en 30 fauteuils-couchettes pour la classe Affaires et 217 sièges pour la classe Economique. Les Boeing 787-9 prennent, selon l'aménagement, 303 ou 304 passagers répartis en trois classes. Une variation très subtile que se joue sur le nombre de sièges en classe Economie Premium et Economie mais avec toujours les 30 fauteuils-couchettes en classe Affaires. L'Economie Premium propose donc 54 ou 57 sièges selon l'avion et la classe Economie 220 ou 216 sièges.

Changement de motoriste

Cette commande de Boeing 787-9 est l'occasion pour Latam Airlines de changer de motoriste. Jusqu'à présent, la compagnie aérienne avait fait le choix du Rolls-Royce Trent 1000 pour sa flotte de Boeing 787-8/9. Les cinq Boeing 787-9 commandés seront propulsés par des GE Aerospace GEnx.