Lancement du futur ABM américain

Northrop et Lockheed face à face

Le 23 mars 2021, la MDA (Missile Defence Agency) sous l’égide du Pentagone a sélectionnée Lockheed Martin et Northrop Grumman pour développer indépendamment le Next Generation Interceptor (NGI). La valeur totale de ce contrat est évaluée à 7,6 milliards de dollars. Les dates limites de remise du projet sera août 2025 pour Lockheed, et mai 2026 pour Northrop Grumman. La mise en service des premiers NGI est prévue au plus tard pour 2028. Ce contrat couvre la construction d’un vecteur ainsi que d’un intercepteur.

Echec de Boeing

Ce nouveau programme intervient après l’abandon du programme RKV (Redesigned Kill Vehicle) qui devait remplacer l’EKV (Exoatmospheric Kill Vehicle). L’EKV comme le RKV sont des véhicules exo-atmosphèriques conçus pour heurter et détruire les ICBM (InterContinental Ballistic Missile) à mi-parcours. Développé par Boeing et Raytheon (concepteur du système Patriot), le RKV n’a jamais obtenu les résultats escomptés, et fût abandonné en août 2019. Pour son remplacement, le Département de la Défense a préféré opter pour une mise en compétition entre deux candidats concurrents, pour lui permettre de sélectionner l'offre la plus compétitive. A titre transitoire, la MDA a néanmoins choisi de moderniser ses 44 Ground Based Interceptor (Orbital Boost Vehicle + EKV) malgré leurs résultats décevants.

NGI

Le Next Generation Missile viendra s’intégrer dans le programme GMD (Ground Based Midcourse). Ils compléteront par le haut, le système naval AEGIS (Boeing) de l’US Navy, et le système terrestre THAAD (Terminal High Altitude Area Defense de Lockheed) de l’US Army. Avec cette décision, ajoutée à la montée en puissance de la Space Force, l'administration Biden adresse un message fort aux puissances nucléaires adverses qui développent de nouvelles générations de missiles ICBM.