Lancement de l’Observatoire de l’Aviation Durable

Des opinions pas conscientes des bouleversements en cours

Ce 11 décembre 2021 est sans aucun doute un jour important pour le futur de l’aviation durable avec le lancement officiel de l’Observatoire de l’Aviation Durable, destiné à fédérer toutes les ressources disponibles qui souhaitent contribuer à un développement décarboné du transport aérien. En effet, la question de l’impact du transport aérien (ou de tout autre activité humaine) sur le dérèglement climatique se doit d’être proprement appréhendée et traitée, car il constitue une préoccupation sociétale majeure et est, de fait, un enjeu de premier plan pour l’avenir de l’aviation civile internationale.

Or, bien que les acteurs du secteur se soient engagés dans un effort sans précédent de décarbonation de leurs activités, les opinions publiques n’ont pas encore pleinement pris conscience des (r)évolutions et bouleversements en cours. On assiste en effet beaucoup plus à une bataille de chiffres, plus ou moins justes, ou plus ou moins utilisés à bon escient et à un affrontement d’opinions sans que le moindre débat ne puisse faire bouger les lignes. Pire encore, si vous avez la moindre volonté d’initier une discussion sur les réseaux sociaux avec des arguments factuels, basés sur des données scientifiques, mais différents du courant de pensée dominant, après avoir reçu quelques messages pour le moins agressifs, votre compte se retrouve bloqué voire désactivé. Ce qui signifie que ce n’est pas le lieu adéquat pour les échanges.

Dépassionner les débats

Dans ce contexte, cet observatoire devrait permettre de dépassionner les débats tout en favorisant les discussions, échanges entre les parties prenantes, en créant un espace de dialogue réunissant acteurs et observateurs du transport aérien. ENAC Alumni, association des diplômés de l’Ecole Nationale de l’Aviation Civile, dont je fais partie, est l’un des membres fondateurs de cet Observatoire. De par la richesse technique des formations dispensées à l’Ecole (constructeurs, pilotes, contrôleurs, ingénieurs opérations, management aéroportuaire, avionique…), ENAC Alumni se présente donc comme un contributeur naturel et incontournable des travaux de l’Observatoire.

Les résultats de ces travaux devront permettre d’objectiver l’impact du transport aérien sur le réchauffement climatique, en se basant sur les données et connaissances scientifiques, en documentant les incertitudes (ex. effets non CO2) et en suivant les différentes évolutions, modélisations, en ne se limitant pas à une simple extrapolation du passé. Une documentation sur les progrès historiques et les perspectives de décarbonation, levier par levier, sera élaborée et rendue accessible au grand public.

Capacité à repousser les contraintes

On ne peut donc que se réjouir de la création d’un tel observatoire, lui souhaiter de réussir dans sa mission, et permettre, entre autres, que l’image du secteur soit mieux en adéquation avec son impact réel, basé sur des faits scientifiques, et sur sa capacité à repousser les contraintes que nous impose la lutte contre le dérèglement climatique, comme il a su repousser les limites de la physique, de la sécurité, de la distance, de la vitesse, de la capacité et de la fiabilité, pour ne citer qu’elles.

Il faudra s’assurer que ses travaux prennent en compte la dimension internationale, par nature, du transport aérien et l’impact environnemental, économique et sociétal de toute mesure, pour ambitieuse qu’elle soit, mais limitée au niveau du territoire français par rapport à une autre mesure, peut-être moins ambitieuse, mais généralisable à notre monde globalisé. Comme le dit le proverbe africain : « Tout seul on va vite, ensemble on va plus loin ».