Lancement de la nouvelle ligne aérienne OWG

7 juillet 2020

Contre toute attente, une nouvelle ligne aérienne nommée OWG prendra bientôt son envol au Québec pour offrir des vols vers le Sud. Cette nouvelle initiative est le fruit du transporteur Nolinor Aviation qui poursuit son expansion dans un nouveau marché. Depuis 27 ans, l’entreprise Nolinor offre des services de transport nolisé principalement vers le Grand Nord à l’aide d’une flotte composée d’une dizaine de Boeing 737. L’équipe de Nolinor Aviation travaillait en toute confidentialité depuis 2018 à la création d’une nouvelle ligne aérienne afin de se positionner dans l’industrie des vols touristiques. Elle a investi plus d’un million de dollars dans un laboratoire d’idées pour repenser les façons de faire dans ce secteur. Ainsi, les meilleures compagnies aériennes dans le monde ont été analysées pour établir les valeurs et la mission de la nouvelle marque OWG.

« La portion en vol vers votre destination devrait faire partie intégrante de vos vacances. Les lignes aériennes traditionnelles ont fait le choix de couper année après année dans la qualité des services sans se préoccuper de l’expérience des passagers. Notre objectif est de gagner le cœur des Québécois avec une nouvelle ligne aérienne dont la mission est de faire « tripper » à nouveau les voyageurs », indique Marco Prud’Homme, le Président de OWG.

Une expérience de voyage unique pour les vacanciers

En début d’année, le transporteur a procédé à l’acquisition d’une flotte de Boeing 737-400 dans le but de transformer ces appareils pour atteindre des standards élevés de service et de sécurité. Contrairement à plusieurs compagnies aériennes, les avions utilisés par OWG seront suivis en temps réel à l’aide d’un système de communication sophistiqué. Pour offrir des tarifs concurrentiels, OWG a opté pour des aéronefs qui ont fait leurs preuves, c’est-à-dire les Boeing 737-400 (158 places). L’intérieur de chaque appareil a été remis à neuf avec de nouveaux sièges plus robustes et plus légers. L’ensemble de ces travaux a nécessité un investissement de plusieurs millions de dollars.

En plus de ces innovations technologiques, la nouvelle marque mise sur la qualité de son personnel pour offrir une expérience de voyage qui surpassera les attentes des clients. En ce qui concerne les normes de protection en vol contre la COVID-19, les équipages de OWG pourront bénéficier de l’expertise développée par Nolinor Aviation durant la crise, alors que le transporteur continuait à desservir certaines destinations nordiques en appliquant les plus hautes normes en matière de sécurité sanitaire.

OWG réinvente l’expérience de voyage en ayant le voyageur au cœur de ses préoccupations et le design du logo choisi représente parfaitement l’esprit de la marque. Les activités de OWG débuteront dans les prochains mois et les destinations seront divulguées sous peu. OWG a reçu du ministre des Transports l’autorisation d’effectuer des vols réguliers internationaux le 6 juillet 2020.

À propos de OWG

OWG est une nouvelle ligne aérienne mise sur pied par Nolinor Aviation. OWG offrira des vols réguliers vers certaines destinations des Caraïbes avec une flotte de Boeing 737-400 de 158 passagers. Pour plus de détails, visitez OWG.com ou suivez @owg sur Instagram.