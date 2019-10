L'allemand Hensoldt finalise le rachat du français Nexeya

L'entreprise allemande Hensoldt vient de finaliser l’acquisition de Nexeya, société française de solutions et de services dans le domaine de l’électronique. Nexeya génère un chiffre d’affaires de 95 M€ avec un effectif de 620 collaborateurs. « Nexeya renforce notre base industrielle, principalement en France, non seulement en nous offrant un meilleur accès aux clients, mais également en élargissant notre portefeuille de produits », déclare Thomas Müller, président de Hensoldt qui poursuit : «cette transaction accélère très fortement notre stratégie de conquête de marchés, avec en sus de nouveaux contrats dans le secteur des prestations de services. Avec les acquisitions réalisées au fil des deux dernières années, en Allemagne et au Royaume-Uni, dans le domaine de l’avionique, de la sécurité et de la technique industrielle, cette transaction s’inscrit parfaitement dans le prolongement du cap fixé sur la croissance de notre entreprise. »

Jérôme Giraud, président de Nexeya France et de Hensoldt Holding France, ajoute : « Cette transaction constitue un nouveau chapitre de croissance dans l’histoire de notre entreprise. Avec nos portefeuilles complémentaires, nous ouvrons en effet la voie à des combinaisons de produits novatrices ainsi qu’à de nouveaux développements au bénéfice de nos clients sur nos marchés domestiques et à l’étranger. Le réseau de distribution de Hensoldt qui est en constante expansion va permettre à Nexeya de se développer plus rapidement, de disposer de savoir-faire supplémentaires et d’un meilleur accès à tous les marchés internationaux.

Nexeya développe, produit, teste et assure la maintenance de systèmes électroniques complexes pour les secteurs de l’aérospatiale, de la défense, de l’énergie et des transports sur trois grands sites opérationnels : Angoulême, Massy et Toulouse. La société intervient à toutes les étapes de développement et de cycle de vie d’un avion, depuis la conception et la validation des prototypes jusqu’à la maintenance. Les systèmes de gestion de mission de Nexeya constituent un parfait complément aux liaisons de données et aux systèmes d’identification ami/ennemi développés par Hensoldt France pour le marché de la défense.