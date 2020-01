L’Allemagne commande des missiles MBDA Meteor supplémentaires

Le 16 décembre, MBDA s'est vu attribuer un contrat par le Meteor Integrated Joint Programme Office (IJPO) pour le compte de l'Office fédéral allemand de l'équipement, des technologies de l'information et du soutien en service de la Bundeswehr (BAAINBw). MBDA fournira ainsi à l'armée de l'air allemande des missiles Meteor supplémentaires. Le missile air-air Beyond Visual Range (BVRAAM) est équipé d’un guidage radar actif et d’un système de communication par liaison de données. Le système de propulsion à statoréacteur du Meteor fournit au missile une poussée, à des vitesses supérieures à Mach 4, jusqu'à interception de la cible, offrant la plus grande zone d’interception assurée (No escape zone : NEZ) parmi tous les missiles air-air.

Le missile MBDA Meteor a été développé pour répondre aux besoins de six pays européens : le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Italie, la France, l'Espagne et la Suède. Il est désormais autorisé pour le service de première ligne sur tous les avions de chasse nationaux européens : Gripen, Eurofighter Typhoon et Rafale.