L'Algerie réceptionne son premier C-130J Super Hercules

Une capacité de transport éclectique

L’Algérie dispose d’une flotte de transporteurs stratégiques divisée entre des Il-78M (ravitailleurs/transporteurs reçus en 1999 de seconde main) et des Il-76 (transporteurs datant des années 90). La flotte tactique est composée de diverses versions du C-130 (reçues entre 1981 et 1990) et de quelques C-295 (2005). Elle comprend aussi plusieurs avions légers de différents modèles.

Cette flotte de transporteurs comptera bientôt du sang neuf, avec l’arrivée des quatre C-130J. Des contacts ont également été pris pour une commande de quatre Il-76MD-90A (version modernisée, avec un cockpit tout écran, ailes et train d’atterrissage renforcées, nouveaux réacteurs PS-90A76) auprès d’Aviastar-SP JSC mais aucun contrat n’a encore été officiellement signé.