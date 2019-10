L'Airbus H125 fait ses débuts policiers en Autriche

Le parc d'hélicoptères du ministère autrichien de l'intérieur vient de s'enrichir de deux Airbus Helicopters H125. Les appareils viennent d'être réceptionnés et sont basés à Innsbruck et Salzbourg. La flotte du ministère autrichien de l'intérieur compte déjà du Airbus Helicopters H135 et AS350. Pour effectuer leurs missions, les H125 sont équipés d'un kit conçu par les équipes d'Airbus Helicopters à Oxford en Grande-Bretagne. Le kit comprend notamment un double crochet de chargement, un projecteur et des équipements pour la lutte contre les incendies dont le réseau à ressources partagées TETRA et le panier d'eau (Bambi bucket).