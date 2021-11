L’affaire du Cosmos 1408

Un missile anti-satellite Noudol en cause

Le 15 novembre, les Etats-Unis ont accusé la Russie d’avoir procédé plus tôt dans la journée à un tir de missile anti-satellite DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite), à l’encontre du satellite soviétique Cosmos 1408 (de la famille Tselina D et d’une masse d’environ 2 tonnes).

Celui-ci évoluait sur orbite basse depuis septembre 1982, pour du renseignement d'origine électromagnétique (Elint).

Le tir serait intervenu depuis le cosmodrome militaire de Plessetsk, dans le nord-ouest de la Russie.

Il impliquerait le missile hypersonique Noudol, dont onze essais en vol (sans destruction de cible) avaient été constatés entre août 2014 et décembre 2020.

Nuage de débris et alerte sur l’ISS

L’explosion du Cosmos 1408 (alors sur une orbite de 461 x 487 km) aurait généré plus de 1 500 débris (entre 440 et 520 km), obligeant les sept passagers de la Station spatiale internationale (dont l’orbite est légèrement plus basse : 418 x 424 km) à se réfugier à trois reprises (toutes les 90 minutes) dans les vaisseaux Crew Dragon et Soyouz, au cas où une évacuation d’urgence s’avère nécessaire.

Certaines écoutilles sont restées fermées jusqu’au lendemain.

Réactions américaines et internationales

« La Russie a fait preuve d'un mépris délibéré pour la sécurité, la sûreté, la stabilité et la viabilité à long terme du domaine spatial pour toutes les nations, s’est indigné le général James Dickinson, commandant de l'US Space Command. Les débris créés par le satellite russe DA-ASAT continueront de menacer les activités dans l'espace pendant des années, mettant en danger les satellites et les missions spatiales, et obligeant à effectuer davantage de manœuvres d'évitement des collisions. Les activités spatiales sous-tendent notre mode de vie et ce type de comportement est tout simplement irresponsable ».

Bill Nelson, l’administrateur de la Nasa, a renchéri dans un communiqué : « Il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et des partenaires internationaux dans l'ISS, mais aussi ses propres cosmonautes ».

L’Otan ou le Commandement spatial britannique ont également jugé l’acte irresponsable, tout comme le commissaire européen Thierry Breton, qui a déclaré sur Twitter : « En tant que Commissaire en charge de la politique spatiale de l'UE et en particulier de Galileo & Copernicus, je m'associe aux plus vives condamnations exprimées à l'encontre du test mené par la Russie lundi 15 novembre, qui a conduit à la destruction d'un satellite en orbite basse ».

Position française

Le 16 novembre, Jean-Yves Le Drian, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères, et Florence Parly, la ministre des Armées, ont dans un communiqué officiel « condamné fermement la conduite par la Russie d’un tir à l’encontre de l’un de ses propres satellites. Il s’agit d’une action déstabilisatrice, irresponsable et susceptible de provoquer des conséquences de très longue durée sur l’environnement spatial et pour tous les acteurs spatiaux. En particulier, les tirs anti-satellites créent, en connaissance de cause, des débris qui représentent un risque pour la sécurité des activités spatiales et pour le libre accès à l’espace pour tous. Nous constatons en l’espèce le volume très important de débris produits par ce tir.

Comme les ministres l’ont rappelé à leurs homologues russes lors de leur réunion le 12 novembre, la France promeut de longue date un usage pacifique et responsable de l’espace extra-atmosphérique. Elle rappelle qu’un dialogue aux Nations Unies sera lancé dans les prochains mois à la demande d’une très large majorité d’Etats sur les comportements responsables dans l’espace, afin de réduire les menaces spatiales et d’éviter les risques de malentendus et d’escalade.

La France, ainsi que l’Union européenne, ont soumis dans cette perspective au Secrétaire général des Nations Unies des propositions concrètes afin d’établir des normes de comportements responsables dans l’espace, y compris afin d’éviter la création intentionnelle de débris. La France appelle la Russie à participer à ces discussions pour la mise en œuvre de normes dans l’espace ».

La Russie minimise

Le ministère russe de la Défense a finalement reconnu avoir « mené avec succès un test qui a touché le vaisseau spatial russe inopérant Tselina D », tout en précisant que « les États-Unis savent pertinemment que les fragments qui en résultent n'ont pas représenté et ne représenteront pas une menace pour les stations orbitales, les engins spatiaux et les activités spatiales en termes de temps de test et de paramètres orbitaux ».

Trois destructions volontaires de satellites sur orbite avaient déjà été enregistrées par le passé, engagées par la Chine (en janvier 2007), les Etats-Unis (en février 2008) et l’Inde (en mars 2019).

Dossier à venir

Cette nouvelle destruction d’un satellite sur orbite et le lancement le 16 novembre des satellites de renseignement français Ceres seront l’occasion de faire un point sur les capacités spatiales militaires françaises, 28 mois après l’approbation par Emmanuel Macron de la nouvelle stratégie spatiale de défense, dans un dossier intitulé « Défense spatiale française »

Il paraîtra le 26 novembre prochain dans le numéro 2759 d’Air & Cosmos.