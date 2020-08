L'AESA s'active sur la question du U-Space

Avis.

L'Aesa a publié le 13 mars dernier un avis consacré aux services pouvant permettre d'accompagner l'essor des opérations de drones, un travail pouvant représenter une brique principale de l'U-Space. Décrit comme un système permettant la gestion du trafic aérien des drones afin d'assurer une interaction sécurisée avec les autres utilisateurs de cet espace, U-Space se construit progressivement et imagine des outils et services permettant de renforcer la sécurité des vols et d'assurer une cohabitation sûre des différents aéronefs dans l'espace aérien, et plus spécifiquement pour les opérations à basse altitude.

Faciliter l'accès à l'espace aérien.

« Le présent avis a pour objectif de créer et d'harmoniser les conditions nécessaires pour que les aéronefs avec ou sans équipage puissent opérer en toute sécurité dans l'espace aérien U-Space, empêcher les collisions entre aéronefs et limiter les risques au sol et dans les airs », rapporte ainsi l'Aesa, qui ajoute que le cadre réglementaire permettra la conduite d'opérations sécurisées.

Déclaration d'Amsterdam.

L'ambition est ainsi de permettre à l'Union européenne de disposer d'un cadre U-Space en corollaire à l'entrée en vigueur de la réglementation européenne. Son application, initialement prévue pour le 1er juillet 2020, devrait finalement être repoussée en raison de la crise sanitaire du coronavirus. « La Commission européenne a proposé le report de son applicabilité au 1er janvier 2021 », peut-on ainsi lire sur le site du ministère de la Transition écologique et solidaire. L'idée de disposer d'une réglementation européenne et d'un système de gestion de l'espace aérien, dénommé U-Space, a émergé à l'occasion de l'Amsterdam Drone Week de 2018, ayant donné lieu à la déclaration d'Amsterdam. La réglementation européenne étant finalisée et devant donc désormais entrer en vigueur, l'Europe se concentre à présent sur le programme U-Space et sur les différentes initiatives qui émergent, donnant lieu à des expérimentations partout à travers l'UE.