La Turquie veut-elle quitter l’OTAN ? vers une rupture géopolitique ou une redéfinition stratégique...

En refusant de se plier aux règles de l’exercice, la Turquie souligne la complexité de ses relations avec ses voisins européens, et plus largement avec ses alliés au sein de l’OTAN. Ce geste n’est pas isolé et s’inscrit dans une série de décisions marquant une progressive prise de distance vis-à-vis de l’Alliance, ce qui amène à s’interroger : la Turquie prépare-t-elle un virage stratégique qui la verrait s’éloigner encore plus de l’Occident ?

Ankara affirme que les règles imposées par la Grèce concernant cette zone sont injustes et refusent de soumettre des plans de vol pour ses appareils militaires. Derrière cet argument technique, on ne peut ignorer le poids politique de cette décision. Ce retrait pourrait marquer un tournant dans la stratégie turque vis-à-vis de l’OTAN, un signal de son intention de prendre ses distances avec ses alliés occidentaux. Ce geste symbolique pourrait être interprété comme la volonté d’Ankara de redéfinir ses alliances et de se tourner vers d’autres puissances, notamment non occidentales, qui remettent en cause l’ordre mondial actuel.

Le récent refus de la Turquie de participer à l’exercice aérien Ramstein Flag 24 , organisé par l’OTAN en Grèce, a suscité de vives interrogations au sein de l’Alliance. Cet exercice majeur, conçu pour tester l’interopérabilité des forces armées aériennes, terrestres, maritimes et cybernétiques de l’OTAN, a vu la Turquie, un membre de l’Alliance depuis 1952, refuser d’y prendre part. Ce refus est officiellement lié à un vieux différend concernant la Flight Information Region (FIR) d’Athènes, une zone aérienne couvrant la Grèce et une partie de la mer Égée, que la Turquie conteste depuis des décennies.

Exclusion du forum du gaz en Méditerranée : la Turquie isolée face à Israël et la Grèce

L’exclusion de la Turquie du Forum du gaz de la Méditerranée orientale (EMGF) est un autre signe alarmant du repositionnement géopolitique d’Ankara. Ce forum, créé en 2019, réunit des pays comme La France, Chypre, la Grèce, Israël, l’Égypte, la Jordanie, l’Italie, ainsi que la Palestine. Son objectif est de favoriser la coopération pour l’exploitation des riches gisements de gaz sous-marins découverts dans cette région stratégique. Fait remarquable, même Israël et la Palestine, pourtant en conflit, collaborent au sein de ce forum. Les attaques récentes d’Israël au sud du Liban pourraient même viser des sites susceptibles de lancer des missiles contre les plates-formes d’exploitation gazière en mer,...

Cependant, la Turquie, pourtant l’une des plus grandes puissances régionales et un acteur clé en Méditerranée orientale, est délibérément tenue à l’écart. Cela s’explique par ses tensions croissantes avec Chypre et la Grèce, et par ses activités controversées d’exploration de gaz dans des zones contestées. Ankara a envoyé à plusieurs reprises des navires d’exploration dans des eaux revendiquées par Chypre et la Grèce, suscitant la condamnation de ces pays, mais aussi de l’Union européenne.

Cette exclusion marque un isolement croissant de la Turquie dans une région où elle tente désespérément de réaffirmer son influence. Plus encore, la coopération d’Israël avec ses voisins au sein de ce forum, malgré des relations tendues avec la Turquie, souligne la gravité de l’isolement diplomatique d’Ankara. Cette exclusion ne fait que renforcer la méfiance turque vis-à-vis de l’Occident et pourrait pousser Ankara à radicaliser encore plus sa position dans la région. La question est de savoir si cette exclusion du forum gazier sera un déclencheur de nouvelles tensions, ou si la Turquie cherchera à nouer d’autres alliances stratégiques pour combler ce vide.

La modernisation militaire rapide : un signal d’autonomie et de puissance

Face à ces exclusions, la Turquie ne reste pas inerte. Elle accélère la modernisation de sa Base Industrielle et Technologique de Défense (BITD), dans un effort concerté pour affirmer son autonomie stratégique. L’industrie de la défense turque, qui dépendait autrefois largement des technologies importées, s’est transformée en un pilier national de la stratégie d’indépendance d’Ankara. Le développement du célèbre drone Bayraktar TB2, qui a fait ses preuves lors de plusieurs conflits, est le parfait exemple de cette transformation.

En quelques années, la Turquie est passée du statut de consommateur à celui d’exportateur de technologies militaires, rivalisant avec certaines des plus grandes puissances mondiales. Cet effort s’inscrit dans une vision plus large du président Erdoğan de renforcer la position de la Turquie comme puissance régionale autonome, capable de projeter sa force indépendamment des contraintes imposées par ses alliances traditionnelles. L’acquisition de systèmes de défense S-400 à la Russie, malgré les critiques de l’OTAN, n’est qu’un exemple parmi d’autres de la volonté d’Ankara de diversifier ses partenariats militaires et de ne plus dépendre exclusivement des États-Unis et de l’Europe.

Ce choix de renforcer sa base industrielle de défense doit aussi être compris à la lumière du concept du choc des civilisations, tel que théorisé par Samuel Huntington. La Turquie, située à la croisée de l’Orient et de l’Occident, cherche à affirmer une nouvelle identité de puissance régionale indépendante, prête à affronter les défis d’un monde multipolaire. Cette montée en puissance militaire est un signal clair de la volonté de la Turquie de jouer un rôle de premier plan, sans pour autant compter sur les soutiens traditionnels de l’Occident.

Les BRICS et l’axe non occidental : un nouvel horizon pour la Turquie ?

Alors que ses relations avec l’OTAN et l’Union européenne se détériorent, la Turquie semble chercher à diversifier ses alliances, notamment en regardant vers l’axe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Bien que la Turquie ne soit pas encore membre de cette organisation, le président Erdoğan a laissé entendre à plusieurs reprises qu’il était favorable à une coopération plus étroite avec ces puissances émergentes.

L’intérêt pour les BRICS s’explique par le fait que ces nations, tout comme la Turquie, contestent l’ordre mondial dominé par l’Occident. Les BRICS, qui se sont regroupés autour de principes de souveraineté économique et d’indépendance géopolitique, offrent un modèle attractif pour Ankara, qui souhaite se libérer des contraintes de ses alliances traditionnelles avec l’OTAN. En outre, la Russie et la Chine, membres influents des BRICS, sont des partenaires clés avec lesquels la Turquie a déjà développé des relations militaires et économiques.

Une coopération plus étroite avec les BRICS permettrait à la Turquie de renforcer son autonomie, tout en bénéficiant du soutien économique et diplomatique de puissances non occidentales. Cependant, ce réalignement stratégique comporte des risques. En s’éloignant de ses alliés occidentaux, Ankara pourrait se retrouver encore plus isolée sur la scène internationale, notamment en raison des tensions que cela provoquerait avec les États-Unis et l’Union européenne. Ainsi, ce rapprochement avec les BRICS pourrait soit offrir à la Turquie une nouvelle place dans un monde multipolaire, soit la pousser dans un isolement stratégique dangereux.

Vers une rupture définitive avec l’Occident ou une redéfinition pragmatique ?

Au-delà des tensions liées à Ramstein Flag 24 et au forum du gaz, une question persiste : la Turquie se dirige-t-elle vers une rupture définitive avec l’Occident, ou tente-t-elle simplement de redéfinir son rôle dans les alliances existantes ? Les signaux envoyés par Ankara sont ambivalents. D’un côté, la Turquie semble vouloir prendre ses distances avec l’OTAN et l’Union européenne, comme en témoignent ses actions en Méditerranée orientale, sa modernisation militaire, et ses ouvertures vers les BRICS. D’un autre côté, elle continue de maintenir des relations pragmatiques avec ses alliés occidentaux, sachant que sa sécurité nationale et ses intérêts économiques restent étroitement liés à l’Europe et aux États-Unis.

La stratégie turque pourrait être celle d’un rééquilibrage entre l’Orient et l’Occident, plutôt que d’une rupture complète avec l’un ou l’autre. Ankara pourrait chercher à jouer un rôle pivot dans un monde en pleine mutation, en tirant parti des tensions entre les puissances occidentales et les puissances émergentes pour renforcer sa propre influence. Cette stratégie d’équilibre est risquée, car elle dépend de la capacité d’Ankara à maintenir des relations stables avec ses partenaires, sans se retrouver isolée ou marginalisée.

En définitive, l’avenir de la Turquie au sein de l’OTAN et de l’ordre occidental est plus incertain que jamais. Si elle parvient à naviguer avec succès entre les exigences de ses alliances traditionnelles et ses ambitions de puissance autonome, elle pourrait se repositionner comme un acteur incontournable dans un monde multipolaire. Toutefois, un isolement croissant ou une rupture avec ses alliés historiques pourrait entraîner des conséquences profondes pour la stabilité régionale et la position de la Turquie sur la scène internationale.