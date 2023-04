La Turquie révèle un nouveau missile de croisière pour ses drones de combat

Un nouveau missile de croisière pour les drones turcs

A l’occasion du salon Teknofest Aerospace and Technology Festival qui a lieu du 27 avril au 1er mai 2023, la Turquie et son entreprise de défense Baykar ont dévoilé un tout nouveau missile de croisière léger. Il est destiné à équiper les drones turcs Bayraktar TB2, TB3 et Akinci. Le missile est nommé « Kemankeş », un mot qui signifie « archer » en turc. Il peut être lancé à partir des trois types de drone au sein de l’armée turque :