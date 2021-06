La Turquie déploie ses drones à Chypre

Rénovation de Geçitkale

Disposant de deux aéroports, la République de Chypre du Nord, seulement reconnue par la Turquie, devrait voir son espace aérien progressivement envahi par des drones venus du continent. En effet, annoncé en décembre 2019, l’aérodrome de Geçitkale a été depuis progressivement remis en service et transformé pour héberger de manière permanente les drones TB2. Son inauguration officielle est prévue le 20 juillet 2021, de quoi provoquer de nouvelles tensions avec ses partenaires Méditerranéens.

Passerelle en MedOr

Le pré-positionnement de ces UCAV répond à plusieurs critères politico-militaires. Premièrement, il s’agit de réaffirmer sa suprématie sur ce territoire qu’elle occupe unilatéralement depuis 1974 après le succès de l’Opération Attila. Deuxièmement, en positionnant son Bayraltar TB2, Ankara adresse un message de fermeté à l’égard de Nicosie, dont le soutien de l’Union Européenne déplait fortement au Palais Blanc. Troisièmement, cette inauguration coïncide avec de nombreuses rumeurs confirmant la découverte de gisements pétroliers et gaziers dans des eaux contestées. La présence des drones devrait donc permettre la sécurisation de cet espace maritime au profit des cinq bâtiments de forage Turcs. Enfin, récemment améliorée, le Bayraktar TB2 pourrait désormais voler plus de 27 heures. Une autonomie suffisante pour mener des opérations à basse altitude, et donc difficiles à détecter pour les systèmes anti-aériens sur les côtes Grecques, Israéliennes et Égyptiennes.

Impunité diplomatique

Cette nouvelle action du régime d’Ankara n’a pas encore fait réagir les capitales Européennes. Ankara bénéficie de facto d’un soutien américain et récemment qualifié par Joe Biden d’« allié stratégique de l’OTAN ». Athènes, de son côté, devra attendre le sommet international de l’UE prévu le 11 et 13 juin prochain pour évoquer sa situation.