La Turquie construit la future corvette Ukrainienne

Normes OTAN

La Turquie a commencé la construction pour l’Ukraine de la coque de la première corvette de classe ADA. Elle sera ensuite transportée en Ukraine, et finalisée avec des spécialistes turcs, par l’usine « Okean », située à Nikolayev. Kiev prévoit ensuite de construire localement les autres corvettes, et de les doter de turbines construites par la société ukrainienne « Zorya-Mashproyekt ». En décembre 2020, l'accord signé entre Ankara et Kiev prévoyait expressément outre la production de corvettes, de multiples transferts de technologies pour permettre aux chantiers ukrainiens d'intégrer les normes de l'Otan.

Caractéristiques de la corvette ADA

Les corvettes ADA ont été conçues dans le cadre du programme Turc MILGEM, pour disposer de navires de guerre côtiers modernes avec une surface équivalent radar réduite, dotés de capacités de patrouille et de guerre anti-sous-marine. La vitesse maximale des corvettes ADA est de 29 nœuds, leur autonomie de 29 jours, et son armement est composé de missiles antinavires « Harpoon », de missiles sol-air RIM-116 conçus par General Dynamics, et de torpilles Mark 49.

Axe historique

Si les États-Unis prévoient de fournir à Kiev des patrouilleurs Mark VI, deux pays s’activent pour se positionner sur le secteur naval ukrainien, la Turquie donc mais aussi le Royaume-Uni. Pour plaire à Kiev, Londres n’hésite pas à s’opposer frontalement à la Russie, comme l’a démontré l’incident du HMS Defender récemment. Suivi le 23 juin dernier par la signature d’un accord de coopération entre le Royaume-Uni et l’Ukraine, relatif au développement des capacités navales. Mais l’axe Ankara-Londres choisi par Kiev n’est pas non plus un hasard. Pour des raisons historiques, Londres a toujours considéré la Turquie comme une alliance de revers pour contenir les aspirations des puissances adverses au niveau régional. En 1699 déjà, lors de la signature du traité de Karlowitz- un tournant dans l’histoire Turque-, les ottomans avaient bénéficié de l’aide des britanniques dans les négociations, comme le rappelait l'historien Bernard Lewis. Le lien avec Ankara reste encore aujourd'hui stratégique pour Londres, puisque son ancien ambassadeur sur place, Richard Moore, a été nommé l'été dernier patron du MI6.