La trame hélicoptères au menu du ministère des Armées

Acquisition d'une vingtaine de machines

La ministre des Armées, Florence Parly, l’a encore dit lundi soir à l’Ecole Militaire, elle veut continuer à soutenir la base industrielle et technologique française. Quitte à continuer à rebattre quelques cartes de priorités budgétaires, ce qui est un peu la marque de l’année 2021. Une réunion s’est tenue mardi 14 septembre au ministère des Armées pour prendre plusieurs décisions concernant la trame hélicoptères des armées, qui comporte encore des points de fragilité. Le dossier concerne plusieurs volets, à la fois dans l’acquisition d’opportunité d’une vingtaine de machines, et la répartition de parc entre les armées.

L’Armée de Terre pousse depuis plusieurs mois la commande de 15 à 18 Caïman : il s’agit à la fois de prendre en compte des Puma qui n’avaient pas encore été remplacés, et trois appareils (deux Cougar et un Caïman) perdus en opérations et en entraînement. Cela porterait entre 89 et 92 le nombre de Caïman commandés par l’Armée de Terre : on reste cependant très loin des 133 qui étaient envisagés comme cible au lancement du programme.

Proposition non sollicitée d'Airbus Helicopters

Même si l’Armée de Terre accueillera vraisemblablement avec soulagement ces appareils très attendus, il n’en reste pas moins qu’il s’agira sans doute des derniers commandés avant une probable fermeture de la chaîne. L’achat de Caïman avait déjà été étudié en 2020, lors du travail d’élaboration du plan de relance, mais le ministère des Armées avait alors considéré que, fabriqué en coopération européenne (ce qui était aussi le cas des A330 acquis à l’époque), l’opération était bien moins rentable pour les emplois industriels français que les 20 appareils (H225M, H160 et EC145, pourtant produit en… Allemagne) finalement acquis. La réunion du jour devait aussi étudier une proposition non sollicitée d’Airbus Helicopters, dans l’air du temps depuis plusieurs mois, avec des volumes qui ont plusieurs fois évolué. Le minarm profiterait de l’aubaine qui pourrait concerner un minimum de quatre nouveaux H225M Caracal (s’ajoutant aux 8 commandés par le plan de relance de l’aéronautique) et trois H225 civils qui n’ont pas trouvé preneurs et seraient donc disponibles assez rapidement.

Le dossier Puma de l'Armée de l'Air et de l'Espace

Ces trois derniers viendraient remplacer les trois actuels Super Puma opérés par l’ET60 de Villacoublay au profit du gouvernement : ils pourraient être revendus sur le marché de l’occasion. Les quatre H225M permettraient à l’Armée de l’Air et de l'Espace (AAE) de renforcer son parc, ce qui trouble par contre la feuille de route de l’Armée de l’Air et de l’Espace, qui prévoyait à l’origine la location de 12 H225 pour remplacer les derniers Puma de l’armée de l’air, livrés dans les années 70, et notoirement à bout de souffle. Projet qui avait été mis entre parenthèses ces derniers mois, on comprend donc pourquoi, avec le sujet du jour. Ces quatre appareils ne permettront néanmoins pas de régler totalement le dossier Puma dans l’AAE.

Fin des tensions entre les deux Armes

Un point pourrait néanmoins faciliter : si la commande de Caïman de l’Armée de Terre permettait d’anticiper (un peu) la cession des huit Caracal de l’Armée de Terre à l’AAE, un sujet à l’origine de tensions régulières entre les deux armées depuis plus de dix ans. Jusqu’à présent l’Armée de Terre considérait logiquement que la livraison de 10 Caïman standard 2, en 2025-2026, ne permettrait d’équiper qu’un seule escadrille (l’EOS1) du 4e régiment d’hélicoptères des forces spéciales de Pau. Et qu’il faudrait l’équipement d’une autre escadrille, l’EOS3, avant d’envisager le transfert à l’AAE de ses huit Caracal, entrés en service au milieu des années 2000. A trop attendre, ce transfert d’une micro-flotte ne faisait plus sens. Car en co-localisant ces appareils, un gain de MCO peut être obtenu : sans doute un des multiples arguments (anciens) qui a été pris en compte dans ce dossier à suivre.