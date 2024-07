La Suède a déployé un avion radar pour couvrir le sommet de l'OTAN à Washington

" Nous sommes satisfaits et fiers que quelques mois après avoir rejoint l'Alliance, nous ayons pu assumer nos responsabilités et contribuer avec une capacité aussi qualifiée aux opérations aériennes de l'OTAN en lien avec le Sommet. "

Comme expliqué dans un communiqué du NATO Allied Air Command et des Försvarsmakten (Forces armées suédoises), un avion de guet aérien avancé et de commandement (AEW&C) ASC-890 a été déployé depuis l'aéroport international de Keflavík (Keflavík, Islande). Également dénommé Saab 340B ou S100D Argus par la Flygvapnet (Force aérienne suédoise), cet avion alors patrouillé durant ces quelques jours, à plusieurs occasions, dans la partie nord-est de l'Atlantique sous le commandement du NATO Allied Air Command.

Du 9 au 11 juillet 2024, Washington D.C accueillait le sommet de l'OTAN 2024 : 32 délégations des pays-membres de l'Alliance atlantique mais aussi deux représentant de l'Union Européenne, des partenaires tels que l'Australie, l'Ukraine,... au total, ce sont 43 pays ou organisations internationales et 44 représentants qui se retrouvaient dans la capitale américaine durant ces trois jours. Des annonces comme le transfert effectif des premiers F-16 à l'Ukraine ou le futur déploiement en Allemagne de systèmes lance-missiles très longue portée ont été annoncées, des décisions de politique générales ont été prises, comme la perception de la Chine ou encore le soutien à l'Ukraine, etc.

Le S100 D en quelques mots

Pour rappel, le S100 D se base sur le Saab 340 sur lequel des systèmes militaires ont été intégrés. Il emporte notamment le radar AESA Erieye, placé dans une "poutre" de 9 mètres au-dessus du fuselage de l'avion. Ce radar est alors capable de fournir un aperçu de la zone sur une portée de 300 à 400 kilomètres en fonction des cibles recherchées (avions, missiles, bateaux,...) et de l'altitude de vol à laquelle se trouve l'avion. Cet avion avait fait récemment la une de l'actualité car le 28 mai 2024 lorsque la Suède avait annoncé un prochain transfert de deux de ces avions à la Force aérienne ukrainienne. Il faut rappeler que très peu de pays détiennent une capacité AEW&C, qui plus est, de pointe. Située en arrière d'une éventuelle ligne de front, les différents capteurs de ces appareils peuvent donner de précieuses informations aux centres de commandement... ou même directement aux avions et autres unités engagées. C'est aussi un radar et poste de commandement volant, bien plus difficile à atteindre que les postes de commandement ou radars terrestres.