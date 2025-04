La station robotique de la startup francilienne Alatyr dévoilée

Présentation inédite

Participant à la troisième édition du congrès international Health from Space (Santé depuis l’espace), organisée les 2 et 3 avril au Palais des Festivals de Cannes, dans les Alpes-Maritimes, Emeric Lhomme, président et co-fondateur de la startup francilienne Alatyr (créée en 2023 et aujourd’hui basée sur le site de iX Campus à Saint-Germain-en-Laye, dans les Yvelines), a présenté hier une animation vidéo inédite.

Était ainsi dévoilée la station orbitale robotisée développée par son entreprise, destinée à la recherche et au développement en micropesanteur sur orbite terrestre basse.

La vidéo a ensuite été partagée sur le compte LinkedIn de l’entreprise, dont nous signalions en fin d’année dernière – entre autres – le premier contrat, signé avec l’Agence spatiale européenne.

Une station imposante

La séquence d’un peu moins de 2 minutes montre d’abord la rutilante station (flanquée d’un logo Alatyr bien visible) évoluant autour de la Terre, desservie par un vaisseau automatique (aux allures de capsule CRS Dragon de SpaceX).

Ce dernier permet de se rendre compte de la taille conséquente de la station, qui va certainement mesurer entre 14 et 20 mètres de longueur (la taille n’a pas encore été officiellement communiquée mais l’ensemble tient dans une coiffe de lanceur Ariane 6).

La station est équipée de quatre larges panneaux solaires, de deux radiateurs tout aussi grands et de deux bras manipulateurs extérieurs.

A l’intérieur, on découvre un laboratoire moderne, rempli de racks d’expériences automatisées.

Ces dernières sont approvisionnées et actionnées par une batterie de petits bras robotiques très mobiles.

Révolutionner les sciences de la vie et la santé

Rassemblant des représentants de toute l’industrie spatiale et des experts mondiaux des sciences de la vie et de la santé, le congrès Health from Space s’intéresse à la manière dont l’espace pourrait apporter de nouvelles applications thérapeutiques, mais aussi comment leur mise à disposition pourrait constituer un nouveau marché commercial.

Sur la page LinkedIn d’Alatyr, un bref compte rendu de l’édition 2025 est disponible (en anglais).

Il indique : « Au cours de ces deux jours, nous avons eu la chance de rencontrer des chercheurs, des innovateurs, des dirigeants de l’industrie pharmaceutique ou des décideurs d’agences spatiales inspirants.

Nous étions heureux de voir tant de nouveaux visages et d’idées brillantes qui suscitent notre passion !

Ce fut l’occasion de participer à des sessions plénières révélatrices, de la recherche en microgravité au financement des investissements.

Notre PDG Emeric Lhomme présenté notre vision et nos ambitions pour la fabrication et les services dans l’espace.

Nous avons eu la chance d’écouter la présentation de l’astronaute danois de l’ESA Andreas Mogensen sur la façon dont les vols spatiaux ont affecté son corps. »