La startup New Space Cailabs à l’assaut de l’Amérique

Soutenir notamment le Département de la Défense américain

L’entreprise rennaise Cailabs, que nous présentions en juin dernier à l’occasion de notre dossier sur le New Space made in France publié durant le Salon du Bourget, fête cette année ses dix ans d’existence.

Elle est l’une des rares entreprises à proposer des stations-sol optiques clés en main pour gérer la turbulence atmosphérique, permettant des communications laser haute capacité, même à travers l’atmosphère.

Elle s’est aujourd’hui hissée au niveau mondial en déclinant les applications d’une technologie de mise en forme de la lumière, appelée MPLC (Multi Plane Light Conversion – Conversion multi-plan de la lumière).

Pour favoriser sa croissance continue et soutenir ses clients aux Etats-Unis, en particulier le Département de la Défense, la jeune pousse ouvre un bureau à Washington.

Connecter « le dernier kilomètre »

Jean-François Morizur, le cofondateur et président de Cailabs, déclare : « Nous sommes très heureux d’ouvrir un bureau aux États-Unis pour mieux accompagner nos clients sur place et pouvoir apporter notre contribution à la feuille de route ambitieuse de la SDA [Space Development Agency – Agence pour le développement spatial]. Les communications par laser ont particulièrement mûri ces dernières années, en particulier pour les liaisons entre les satellites. Elles sont un mode de communication rapide, fiable et sécurisé, capable de transmettre une grande quantité de données. Les stations sol que nous proposons permettent de connecter "le dernier kilomètre" et descendre ces données au sol de manière efficace et résiliente. Cela en fait une technologie complémentaire importante à la radio pour la défense notamment. »

Un marché en pleine expansion

Selon Cailabs, la valeur du marché mondial de la communication laser a atteint en 2022 pas moins de 1,45 milliard de dollars.

Il devrait atteindre d'ici dix ans 9,94 milliards de dollars, avec un taux de croissance annuel moyen de 13,31 % au cours de la période de prévision 2023-2033.