La startup Loft Orbital Technologies s’implante à Toulouse

Créée début 2017 à San Francisco, au cœur de la Silicon Valley (Californie), la startup Loft Orbital propose d’embarquer jusqu’à cinq charges utiles sur les plateformes satellitaires de sa constellation, qu’elle finance, conçoit et fait mettre à poste, pour ensuite les louer à des clients qui ne veulent pas exploiter leurs propres satellites, sur le principe du « satellite-sharing » (satellites partagés).

L’objectif est que les données de chaque client soient traitées individuellement et rendues aisément consultables et exploitables par leurs utilisateurs.

Trente emplois proposés.

Après avoir réussi cet été une nouvelle levée de fonds de 13 M$, menée par la société de capital-risque de la Silicon Valley, Foundation Capital, Loft Orbital ouvre ce mois-ci sa première filiale à Toulouse.

Elle accueillera un centre de R&D et d’innovations et sera chargée de monter les outils de financement des campagnes satellites et de développer les exportations pour les marchés européen, moyen-oriental, et africain.

L’initiative est soutenue par Business France (l'agence nationale au service de l'internationalisation de l'économie français), Invest in Toulouse (l’agence d’attractivité de Toulouse Métropole) et Ad’Occ (l’agence régionale de développement économique de la région Occitanie).

Elle va permettre dans un premier temps la création de 30 emplois.