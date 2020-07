La sonde martienne Tiawan 1 jette un œil dans le rétroviseur

A 1,2 million de kilomètres de distance

Suivant la sonde émirienne Al-Amal et précédent le robot mobile américain Perseverance, la mission chinoise Tianwen 1 est en route vers la planète rouge depuis le 23 juillet.

Quatre jours plus tard, alors que la sonde avait déjà parcouru une distance d'environ 1,2 million de kilomètres, la caméra de navigation optique a été pointée vers l’arrière, et a obtenu ce cliché noir & blanc du couple Terre-Lune.

Notre planète apparaît à gauche, son satellite naturel à droite.

L’image est depuis largement relayée sur les réseaux sociaux chinois.

Vol nominal

L’Agence spatiale chinoise confirme que tout va bien à bord, avec « un bilan énergétique et des conditions de travail normales, des mesures au sol et une capture de contrôle en temps opportun, un suivi stable, un contrôle de vol et une réception des données ordonnés et fluides, et toutes les tâches effectuées en douceur. »

La sonde n’est plus soumise à l’attraction terrestre et poursuit sa route sur son orbite de transfert interplanétaire.

Elle devrait arriver autour de Mars en février prochain.