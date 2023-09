La solitude de l’espace

Une première

Blair Bunting est un photographe publicitaire de renom en Arizona, spécialisé dans les portraits d'athlètes sportifs.Le 14 avril dernier, au terme de huit ans d’efforts, il a été le premier photographe professionnel autorisé par l’US Air Force à monter dans un avion de reconnaissance Lockheed U-2 « Dragon Lady », stationné sur la base de Beale à Yuba City, en Californie.Parvenu à 70 000 pieds (21 336 m), il a pris de superbes clichés des paysages survolés et de la frontière avec l'espace.

Amnésie

Sur le cliché reproduit ici, outre la beauté du paysage survolé et la finesse de la couche de l’atmosphère, on remarque le gant de la combinaison de vol orange porté par le photographe, qui se reflète dans la verrière de l’avion – dont on aperçoit également un bout de l’aile caractéristique, à droite de l’image.

Après son retour au sol, Blair Bunting a perdu la mémoire durant deux semaines...

Le reportage complet sur cette excursion extrême est disponible sur https://www.blairbunting.com/Space/Space/1 (en anglais).