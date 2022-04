La Russie voit son centre de recherche des appareils occidentaux partir en fumée

Institut Central de Recherche de Tver

Le 21 avril à 10 heure du matin (heure française), un incendie important s'est déclaré dans l'Institut Central de Recherche Scientifique des Forces de Défense Aérospatiales de Tver (Oblast de Tver, Russie). Au moins six personnes seraient décédées dans l'incendie et il y aurait aussi 27 blessés. L'incendie s'est d'abord déclaré au troisième étage avant de s'étendre très rapidement à l'entièreté du bâtiment (environ 1000 m² de surface), détruisant au passage de très nombreuses recherches. Les causes de cet incendie ne sont pas encore connues mais plusieurs sources mettent au cause le système électrique vétuste de ce vieux bâtiment : d’après l’agence de presse russe TASS, le 6 mars 2019, un court-circuit avait déjà causé un incendie au deuxième étage du bâtiment mais le feu avait pu être éteint sans causer de dégâts majeurs.

La tête pensante de la défense aérienne

Le centre de recherche est spécialisé dans la défense aérienne et aérospatiale. Un reportage de la chaine de télévision Zvezda (chaine officielle du Ministère de la Défense russe) confirme d'ailleurs cette spécialisation : le centre de recherche collecte les données sur des systèmes aériens occidentaux afin d'en créer des modèles réduits. Dans le reportage, on voit notamment des modèles réduits ou à l'échelle 1/1 de plusieurs types de moyens aériens occidentaux modernes :