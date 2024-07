La Russie menace de riposter aux vols de drones américains au-dessus de la mer Noire

Les drones américains en mer Noire : un catalyseur de tensions

Les vols de drones militaires américains en mer Noire suscitent une vive inquiétude du côté russe. Le ministère russe de la Défense affirme que ces survols augmentent considérablement le risque de confrontation directe entre la Russie et l'OTAN. Vladimir Poutine a menacé de représailles et a même envisagé de fournir des armes à des ennemis des Occidentaux. La situation s'envenime alors que la guerre en Ukraine continue de faire rage, avec des accusations mutuelles de provocations et d'implications directes dans les frappes militaires.

Les missions de renseignement occidentales exacerbent les tensions

Depuis fin 2021, alors que la Russie massait ses troupes aux frontières de l’Ukraine, les missions de renseignement des pays de l’OTAN se sont intensifiées dans la région de la mer Noire. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France ont mené des missions de surveillance qui ont souvent frôlé l'incident diplomatique. En février dernier, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, révélait qu'un « système de contrôle aérien russe avait menacé d’abattre des avions français en mer Noire alors qu’ils étaient dans une zone internationalement libre ». De même, un chasseur russe Su-27 avait tiré un missile à proximité d'un avion de renseignement britannique, soulevant des inquiétudes sur une possible escalade.

Le 14 mars 2023, une collision entre un Su-27 russe et un drone MQ-9 Reaper de l’US Air Force marquait un tournant. Le drone, évoluant dans l’espace aérien international de la mer Noire, fut détruit, un incident que le Pentagone évita de qualifier d'intentionnel. Malgré cet incident, les missions de renseignement se poursuivent et s'intensifient. Les États-Unis ont déployé des drones MQ-4C Triton, capables de mener des missions de surveillance de haute précision. Ces drones, opérant depuis la base de Sigonella, effectuent régulièrement des missions au-dessus de la mer Noire et au large de la Libye.

L'escalade des tensions : la riposte russe en préparation

Le Kremlin se prépare à répondre aux vols de drones américains

Face à cette intensification des missions de renseignement, la Russie a haussé le ton. Selon Moscou, ces drones jouent un rôle crucial en fournissant des données de ciblage aux forces ukrainiennes. En réponse, l'état-major russe a déployé des chasseurs MiG-31 « Foxhound » dans la région, capables d’abattre des drones tels que le Global Hawk ou le Triton, évoluant à des altitudes supérieures à 18 000 mètres.

Le 24 juin, des blogueurs militaires russes affirmaient qu'un MiG-31 avait abattu un drone Global Hawk américain, une information rapidement démentie par le Kremlin. Cependant, cette rumeur a exacerbé les tensions, notamment après qu'un drone Global Hawk fut repéré près de la Crimée au moment où une frappe ukrainienne utilisant des missiles ATACMS visait Sébastopol. Bien que cette attaque ait été déjouée, les débris ont causé la mort de quatre personnes et blessé 150 autres sur une plage.

Les vols de drones américains « multiplient la probabilité d’incidents dans l’espace aérien avec les avions des forces aérospatiales russes, ce qui augmente le risque d’une confrontation directe entre l’Otan et la Fédération de Russie. Les pays de l’Otan en seraient responsables », avertissait le ministère russe de la Défense le 28 juin dans un communiqué. Le ministre de la Défense, Andreï Belooussov, a ordonné de « prendre des mesures pour répondre rapidement aux provocations ». La question reste de savoir si ces menaces se traduiront par des actions concrètes.

Vers une confrontation directe ? La mer Noire en ébullition

Les risques d'une escalade militaire en mer Noire

La mer Noire est devenue le théâtre de tensions internationales accrues. L'intensification des missions de renseignement américaines et les réponses agressives de la Russie créent un climat de confrontation potentielle. En mars 2023, la collision entre un Su-27 russe et un drone MQ-9 Reaper américain avait déjà marqué une étape dangereuse dans cette escalade. Les États-Unis et l'OTAN poursuivent leurs missions de surveillance, utilisant des drones HALE comme le Global Hawk pour collecter des données cruciales sur les mouvements militaires russes.

Les accusations de Moscou selon lesquelles les drones américains aident l'Ukraine à cibler des infrastructures militaires russes aggravent la situation. En réaction aux frappes ukrainiennes, la Russie a déployé des moyens de défense supplémentaires et menacé d'abattre les drones américains. Le déploiement de chasseurs MiG-31 est une démonstration de force visant à dissuader les vols de drones en mer Noire. La déclaration du ministère russe de la Défense soulignant le risque d'une confrontation directe entre la Russie et l'OTAN accentue les inquiétudes internationales.

La guerre en Ukraine continue de faire rage, et les vols de drones en mer Noire ajoutent une dimension supplémentaire à ce conflit complexe. Les risques d'incidents graves augmentent, et chaque vol de drone devient un potentiel catalyseur de crise. Les menaces de représailles russes et les réponses militaires de l'OTAN pourraient facilement déclencher une escalade incontrôlée. La situation nécessite une diplomatie prudente pour éviter que la mer Noire ne devienne le point de départ d'un conflit plus large.

Mots clés : Russie, drones américains, mer Noire, OTAN, conflit ukrainien, tensions militaires, Vladimir Poutine, représailles, MiG-31, Global Hawk