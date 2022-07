La République Tchèque souhaite acheter 24 F-35 aux États-Unis

Les F-35 de Lockheed cartonnent

Lockheed serait en passe de décrocher un nouveau contrat, cette fois-ci avec la République tchèque. Le mercredi 20 juillet, le Premier ministre tchèque Petr Fiala a annoncé que son gouvernement souhaitait acquérir 24 nouveaux chasseurs F-35 auprès de l'avionneur américain. Aviation Week rapporte que des équipes interministérielles ont été établies pour négocier les conditions de vente avec Washington. L'objectif serait de remplacer les 14 avions JAS 39 Gripen de quatrième génération, loués à la Suède à partir de 2005 jusqu'en 2027, par deux douzaines de F-35A qui équiperont deux escadrons des forces aériennes.

Lockheed connait une véritable ruée sur ses avions de chasse de cinquième génération, la République tchèque rejoignant une liste toujours plus longue de potentiels acheteurs du F-35. En Europe, cinq pays sont partenaire direct du programme de production du F-35 : le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Italie, le Danemark et la Norvège. Mais la liste d'acheteurs s'étend à la Belgique, la Pologne et la Finlande. Au cours de ces derniers mois, d'autres pays européens ont indiqué leur souhait d'acquérir les chasseurs américains, de la Suisse à l'Allemagne en passant par l'Espagne ou la Grèce. Avec la guerre en Ukraine et les ambitions expansionnistes de Vladimir Poutine, les investissements dans le domaine de la défense se font plus nombreux et les aéronefs de Lockheed, promus comme supérieurs d'un point de vue technologique, sont de plus en plus convoités.