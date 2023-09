La République tchèque renforce sa position au sein de l'OTAN avec l'acquisition de 24 avions de chasse F-35

Un engagement envers l'OTAN

En juillet 2022, la République tchèque a fait une déclaration audacieuse de sa volonté de renforcer sa position au sein de l'OTAN en achetant 24 chasseurs-bombardiers F-35A auprès de Lockheed-Martin, une entreprise américaine de premier plan. Cette démarche stratégique, d'une importance cruciale, vise à remplacer les 14 JAS-39 Gripen C/D actuellement exploités par les forces aériennes tchèques. Bien que le contrat de location de ces avions expire en 2027, une clause permettant de le prolonger de deux ans existe. La République tchèque s'engage à devenir un pilier fort de l'OTAN en investissant dans ces nouveaux avions de pointe.

Les négociations avec Lockheed-Martin ont été menées à un rythme surprenant. En juin dernier, la Defense Security Cooperation Agency (DSCA), l'agence américaine chargée des exportations d'équipements militaires, a donné son feu vert à la vente potentielle des F-35A, évaluée à 5,62 milliards de dollars (soit 122 milliards de couronnes tchèques). Cette somme considérable incluait non seulement la livraison des avions, mais aussi des munitions, des pièces de rechange et la formation du personnel tchèque.

Un investissement colossal de 6,1 milliards d’euros

Le 27 septembre, seulement trois mois plus tard, le gouvernement tchèque a confirmé la commande de 24 F-35A pour 106 milliards de couronnes (soit 4,3 milliards d'euros). Malgré l'ampleur de cette dépense, il s'agit d'une preuve concrète de l'engagement de la République tchèque envers l'OTAN et sa volonté de jouer un rôle majeur dans la sécurité régionale. Le Premier ministre tchèque, Petr Fiala, l'a clairement exprimé : "Avec cette commande, nous montrons à nos alliés que nous prenons la défense de notre pays au sérieux et qu'ils peuvent compter sur nous."

Cependant, l'investissement ne se limite pas à l'achat des avions. Un montant supplémentaire de 1,8 milliard d'euros (44 milliards de couronnes tchèques) sera nécessaire pour mettre en service les 24 F-35A. Ces fonds financeront la construction des infrastructures essentielles à l'utilisation de ces avions, ainsi que leurs coûts d'exploitation jusqu'en 2034. Des compensations industrielles d'une valeur totale de 630 millions d'euros sont également prévues. La République tchèque est prête à payer le prix pour renforcer sa position au sein de l'OTAN et garantir la sécurité de la région.

