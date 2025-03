« La Région Bretagne a des ambitions significatives dans les domaines des drones et du spatial »

La Bretagne est un territoire relativement méconnu de la filière aérospatiale française. Pourtant, elle recèle bien des atouts. Pouvez-vous nous les présenter ?

La Bretagne est active dans le secteur aéronautique et défense de manière historique. Elle est représentée par plusieurs entreprises et institutions reconnues comme des leaders dans les hautes technologies pour les secteurs de l'aérospatial et de la défense avec notamment :

- Thales, acteur majeur mondial dans les domaines de l'aérospatial, de la défense, du transport et de la sécurité. L'entreprise possède une forte présence en Bretagne où elle développe des technologies avancées pour ces secteurs,

- Naval Group, également impliqué dans des technologies de défense qui peuvent avoir des applications dans le secteur aérospatial,

- Safran, qui complète son implantation bretonne avec la création à Rennes d'un nouveau site de fabrication d’aubages de turbines pour ses moteurs d'avions civils et militaires,

- Exail, qui renforce ses sites et multiplie ses surfaces de productions au profit du développement de systèmes complexes en matière de simulation, de robotique autonome et de photonique,

- Coriolis, qui joue un rôle clé dans l'industrie aéronautique en fournissant des solutions technologiques avancées qui améliorent l'efficacité et la qualité de la production de structures composites et,

- Sabena technics dans le MRO / MCO.

Ces entités contribuent à faire de la Bretagne un pôle dynamique, grâce à leurs efforts en matière de recherche, de développement et d'innovation technologique. Elles sont aussi soutenues par un tissu d’ETI et de PME, expertes, très favorables à l’innovation, agiles et flexibles qui réalisent des composants et des sous-systèmes pour les équipements au sol ou volant. La filière ASD bretonne emploie plus de 11 000 personnes et accélère sa montée en puissance en se préparant aux 1 500 recrutements nécessaires d’ici 2035.

Le besoin de performance opérationnelle, de digitalisation, de cybersécurité et désormais de décarbonation de nos modèles de production sont les challenges incontournables mais indissociables qui s’imposent à nous. Notre rôle en tant que cluster se situe aussi à cet endroit : continuer à monter en cadence, ensemble, en favorisant les connexions, en réduisant les dépendances extérieures et en sécurisant les chaînes d’approvisionnement et consolider le lien entre tous ces organes.

Quelles sont les ambitions de la Région Bretagne en matière de drones et de spatial ?

La Région Bretagne a des ambitions significatives dans les domaines des drones et du spatial. Elle vise, ainsi, à se positionner comme un acteur clé dans ces secteurs innovants. Ce développement dans le secteur des drones trouve, pour partie, sa source dans le Centre Technique Drone Ouest (CTDO) situé à Lannion. Plateforme d'expérimentation pour les usages innovants des drones, elle offre, notamment, un espace sécurisé et réglementé pour les concepteurs, constructeurs, et exploitants de drones, accélérant ainsi le développement de la cinquantaine d’acteurs déjà en place dans la Région.

Les applications déjà visibles sont nombreuses, à savoir photographie et vidéographie aérienne, inspection et maintenance, cartographie et topographie, recherche et sauvetage, surveillance et sécurité, soutien aux activités civiles et militaires. Sur le plan du spatial, la région se distingue par son expertise dans l'exploitation des données satellites, un domaine crucial pour diverses applications, y compris la surveillance environnementale et la gestion des ressources. Le dynamisme breton allié à l’excellence dans les télécommunications, les réseaux et la cybersécurité, se traduit par 350 emplois à pourvoir immédiatement.

La région valorise également les savoir-faire locaux et renforce les compétences dans ces secteurs de pointe avec :

- Irispace. Il s’agit là d’une initiative lancée en Bretagne pour promouvoir l'innovation dans le domaine spatial, en regroupant les acteurs régionaux, start-ups, industriels et institutions académiques (IMT Atlantique, l’UBO, l’Université de Rennes, Ifremer, CNES, …),

- Le partenariat avec le CNES : Il vise à exploiter les données satellites et à soutenir les technologies spatiales sur le territoire régional.

Les entreprises bretonnes profitent elles pleinement de l’augmentation des cadences tant civiles que militaires ?

Absolument, l'augmentation des besoins dans le transport aérien combiné à l’augmentation des dépenses militaires et des commandes d'armement en France a conduit à une hausse des cadences de production dans nos entreprises et usines.

Les acteurs, souvent discrets mais néanmoins incontournables, accélèrent dans les secteurs de l’électronique, la mécanique, l’optique, le composite, la mise en forme des matériaux, la simulation. Il ne faut pas oublier, en outre, les services associés (génie logiciel, étude, ingénierie, simulation et formation) qui, par leurs qualités et infrastructures, maximisent ces opportunités.

Les composants et les pièces détachées pour avions, y compris pour des appareils comme le Rafale, sont cruciales pour les chaînes d’approvisionnement et de maintenance toujours en tension.

La Bretagne constitue un territoire de référence en matière de cybersécurité. Quels en sont les projets de développement ?

Comme l’écosystème est favorable, la Bretagne attire des entreprises spécialisées en cybersécurité, 170 à ce jour. Cela enrichit, ainsi, l'offre de solutions pour divers secteurs tels que l'industrie. La Région bénéficie, en outre, d'un réseau dense et innovant, soutenu par des partenariats public-privé. Pour ne citer que quelques-uns des principaux projets et initiatives, nous pouvons citer :

- le Campus Cyber Bretagne qui vise à fédérer l'écosystème breton de la cybersécurité sous une bannière commune. Il rassemble les acteurs pour accélérer le développement de la filière et sécuriser les acteurs économiques. Soutenu par plusieurs collectivités locales et la Région, il a pour ambition de devenir une référence européenne en cybersécurité.

- le projet Cyber SSI : Ce projet, porté par l'IMT Atlantique et l'ENSTA Bretagne, vise lui à développer de nouvelles plateformes et outils technologiques pour la recherche et la formation en cybersécurité. Il met également l'accent sur la consolidation des synergies entre les laboratoires académiques bretons.

- Bretagne Cyber Alliance : Cette initiative vise à fédérer l'ensemble de l'écosystème breton de la cybersécurité, en mettant en lumière les compétences locales et en favorisant les collaborations entre les entreprises, les centres de recherche, et les institutions académiques,

- Breizh Cyber, le centre de réponse aux incidents de sécurité informatique breton (CSIRT). Soutenu par la Région, l’Etat et l’ANSSI, il renforce la cybersécurité par des services accessibles et adaptés aux besoins locaux.

La Région dispose d’un réseau très dense d’universités et d’organismes de formation. Cela favorise-t-il l’implantation, la création de nouvelles entreprises et le développement des sociétés existantes ?

Effectivement, le réseau d'universités est dense et bien implanté sur l’ensemble des quatre départements. Associé à nos écoles d’ingénieurs INSA, ECAM, ENSSAT, ENIB, ENSTA Bretagne…, cela offre une grande variété de spécialisations. En n’oubliant pas le Pôle Formation UIMM Bretagne, centre spécialisé dans les métiers de l'industrie, qui offre les programmes de formation initiale, continue et en alternance. La Bretagne est en effet bien structurée pour répondre aux besoins spécifiques du territoire. Tous les niveaux de formations sont assurés de l’opérateur à l’ingénieur.

Les universités et centres de formation facilitent les partenariats entre les entreprises et le monde académique renforçant les compétences dans les entreprises et stimulant la création de startups et le développement de nouvelles solutions technologiques.

Afin de consolider ces forces et renforcer l'expertise de la Bretagne dans le secteur aéronautique, un AEROCAMPUS est en devenir sur Morlaix, complétant les formations au transport aérien, maintenance aéronautique, structure et systèmes, pilotage, sûreté aéroportuaire. Ce projet s’inscrit dans les travaux de revitalisation des zones aéroportuaires engagés avec la Région et les différents acteurs.