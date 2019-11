La RAF reçoit son premier Poseidon

Le secrétaire à la Défense, Ben Wallace, estime ainsi que les Poseidon permettront d'accroître les moyens de la RAF dans le champ du renseignement, particulièrement en milieu maritime, grâce à sa capacité à mener des missions de surveillance de longue durée. « Le Poseidon est un avion de patrouille maritime moderne permettant de détecter, suivre et si besoin détruire les sous-marins les plus avancés dans le monde », corrobore le chef d'Etat-major de la RAF. Dans ce sens l'appareil est doté de capteurs lui permettant de repérer les activités sous-marines mais également celles ayant lieu en surface. Le Poseidon peut emporter jusqu'à 129 bouées acoustiques, capables de détecter la présence de navires et de sous-marins. « Les informations acoustiques sont relayées via un transmetteur radio directement vers l'avion », explique la RAF.

Sur le plan de l'armement, le Poseidon emporte des missiles Harpoon, pouvant être mis en œuvre contre les navires de surface. Des torpilles Mk 54 peuvent également être tirées afin de détruire bateaux et sous-marins.