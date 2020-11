Un projet colossal

La Fédération internationale d'astronautique (IAF), qui organise chaque année depuis 1950 l’incontournable Congrès international d’astronautique (IAC) – ainsi que d’autres rassemblements mondiaux –, vient de mettre en ligne sa bibliothèque numérique : l’IAF Digital Library.

C’est la première bibliothèque numérique mondiale sur l'espace et la plus grande source de documents sur le sujet au monde : elle rassemble plus de 50 000 articles en texte intégral (en anglais), dans toutes les disciplines spatiales et sur une période de plus de 70 ans.

L’ambitieux projet de numérisation a été lancé au sein de l’IAF en 2016, sous la présidence de Jean-Yves Le Gall (2016-2019), dans le cadre de son programme d'innovation.

La connaissance de l’espace à la portée de tous

Ce patrimoine extraordinaire est ainsi accessible à tous aujourd’hui, gratuitement : chercheurs, scientifiques, ingénieurs, universitaires, industriels, décideurs politiques, médias, jeune génération, passionnés d'espace et grand public.

L’initiative s’inscrit dans la volonté de réduire la fracture numérique et de faciliter l'apprentissage, la recherche et la publication en ligne, en proposant « une source infinie d'information, d'innovation et d'inspiration pour le bénéfice de l'humanité », au-delà des barrières économiques et géographiques.

Depuis toujours, l'IAF s’est donné comme mission de « connecter les gens de l'espace » et s’efforce de construire la communauté la plus inclusive du monde, où chacun peut profiter du partage des connaissances et de la collaboration dans le domaine de la recherche.

L’IAF Digital Library est disponible sur http://dl.iafastro.directory/