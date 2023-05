La Pologne se réarme, contrat majeur pour des systèmes de défense aérienne de MBDA

Un programme européen d'acquisition de défense aérienne à courte portée d'envergure

Selon un communiqué de presse, MBDA fournira 1,9 milliards de livres sterling (environ 2,1 milliards d’euros) de missiles antiaériens modulaires communs (CAMM) et de lanceurs à la Pologne. Le pays sera ainsi en capacité de fabriquer 22 batteries de défense aérienne PILICA+ conçues par l’entreprise Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ). La Pologne passe ainsi un cap dans la modernisation de son armement en réalisant le plus grand programme européen d'acquisition de défense aérienne à courte portée au sein de l’OTAN. Le CAMM de MBDA, est déjà en service, Varsovie ayant reçu sa première batterie en 2022 en réponse à un besoin urgent. Il avait été livré avec succès par MBDA et PGZ en seulement 6 mois.

Le programme PILICA+, des missiles guidés et des canons automatiques

Le programme PILICA+ fait partie d'un travail global et conjoint entre MBDA et PGZ qui collaborent sur les systèmes WISLA de niveau supérieur et NAREW de niveau intermédiaire. PILICA+ combinera des missiles à guidage radar à courte portée CAMM de MBDA avec des canons automatiques de fabrication polonaise ainsi que des missiles à guidage infrarouge à très courte portée. Ce système trois couches est dirigé par un système de commandement et de contrôle et guidé par des radars, tous deux de conception polonaise.