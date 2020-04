La plateforme européenne Bartolomeo amarrée au laboratoire orbital Columbus

Pilotage depuis le sol

Les 1er et 2 avril, les équipes du centre de contrôle de la Station spatiale internationale à Houston, au Texas, ont mené avec succès une nouvelle manœuvre complexe : l’amarrage de la plateforme d’expériences externes Bartolomeo sur les flancs du module-laboratoire européen Columbus, à l’aide du bras et de la main robotiques canadiens Canadarm2 et Dextre.

Bartolomeo (468 kg au décollage) avait été acheminée en position repliée le 7 mars, à l’aide du vaisseau-cargo Dragon CRS 20 de SpaceX, lancé depuis la base militaire de Cape Canaveral, en Floride. Après deux jours de voyage, il avait été amarré au module Harmony du complexe orbital.

Au service de la recherche institutionnelle et commerciale

Développée sur fonds propres par Airbus Defence and Space et construite à Brême, en Allemagne, la plateforme Bartolomeo va être exploitée commercialement dans le cadre d’un partenariat avec l’Agence spatiale européenne.

Elle peut accueillir simultanément jusqu’à 12 charges utiles, de 5 à 450 kg.

Airbus offre ainsi aux chercheurs institutionnels et privés un accès rapide et économique à la recherche sur orbite, dans le cadre d’un « service de mission intégral », avec une vue parfaitement dégagée sur la Terre et l’horizon, Columbus étant installé tout à l’avant de l’ISS.