La moitié de la taille et du poids par rapport à la nome MIL-DTL-38999

Les connecteurs Mighty Mouse série 80 de Glenair sont deux fois plus petits et deux fois plus légers que les connecteurs MIL-DTL-38999 classiques et établissent une nouvelle référence industrielle pour les applications nécessitant une réduction d’encombrement et de poids.

Ces connecteurs bénéficient offrent une grande densité de contacts et sont disponibles avec 10 tailles de coquille, avec 3 à 130 contacts. Tous les connecteurs de la série 80 sont disponibles soit avec des contacts à sertir par l’arrière, soit avec des broches traversantes pour circuit imprimé, soit encore avec des coupelles à souder. Plusieurs styles de coquilles sont disponibles pour les différents types, notamment pour branchement en ligne, mais aussi des coquilles femelles à bride carrée ou à écrou. Les plateformes de cerclage intégrées pour la terminaison de blindage EMI, et les filetages à l'arrière pour les accessoires de coquille arrière sont également standard sur toute la gamme.

Les connecteurs Mighty Mouse série 80 sont parfaitement adaptés à un large éventail d’applications de puissance et de signaux dans les secteurs militaire tactique, aérospatial et industriel spécialisé, qui nécessitent des performances environnementales et mécaniques fiables, une bonne compatibilité électromagnétique, et un débit élevé. Glenair a radicalement réduit la taille et le poids de ses connecteurs Mighty Mouse série 80 tout en conservant leurs performances fondamentales. La miniaturisation a porté sur trois aspects clés : la réduction de la taille de la coquille d'une part, et l'intégration des fonctions accessoires de cerclage et de rétraction d'autre part. L’intégration de la coque arrière a non seulement permis de gagner en taille et en poids, mais aussi de réduire le coût et la complexité.

URL : www.powell-electronics.eu