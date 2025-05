La mission SphereX de la Nasa commence à cartographier l’invisible

Une première mondiale

Un lanceur Falcon 9 de SpaceX mis en œuvre le 12 mars dernier depuis la base militaire de Vandenberg, en Californie, a placé sur orbite polaire la mission SphereX (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer - Spectrophotomètre pour l'histoire de l'Univers, l'époque de réionisation et l'exploration des glaces), travaillant dans l’infrarouge. Il s’agit