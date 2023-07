La mission européenne EarthCare sera confiée à SpaceX

Une mission au service du climat

Sans surprise, le Conseil de l’Agence spatiale européenne, réuni les 28 et 29 juin à Stockholm, en Suède, a entériné la décision de confier à SpaceX le lancement sur orbite héliosynchrone polaire de la mission EarthCare (Earth Clouds, Aerosols and Radiation Explorer – Explorateur de nuages, d'aérosols et de rayonnements terrestres).

Cette mission fait partie du programme Living Planet de l'ESA, et est développée en coopération avec la Jaxa, l'Agence spatiale japonaise.

Elle est dédiée à l’étude du bilan radiatif de la Terre et de ses effets sur le climat.

Sa réalisation a été confiée à Airbus Defence and Space.

Un satellite plus grand que prévu !

Le passage d’Ariane 62 (en retard) à Vega C (cloué au sol depuis l’échec de la mission VV22) avait été décrété en octobre dernier avec le Falcon 9 américain en solution de repli.

Outre les récents bouleversements du manifeste de lancement d’Arianespace, la taille du satellite s’est avérée « un peu plus grande qu'on ne le pensait à l'origine », comme l’a confié Josef Aschbacher, s’adressant à la presse le 29 juin au sortir du Conseil de l’ESA, obligeant… des découpes du carénage de Vega qui mettraient en danger sa structure.

Le lancement d’EarthCare est aujourd’hui programmé au début de l’année prochaine, et la mission primaire devrait durer 3 ans.