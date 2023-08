La Marine américaine attribue à Sikorsky un contrat pour la construction de 35 hélicoptères CH-53K

Le 24 août 2023, à Stratford, dans le Connecticut, la marine américaine a attribué à Sikorsky, une entreprise de Lockheed Martin (NYSE: LMT), un contrat de 2,7 milliards de dollars pour la construction et la livraison de 35 hélicoptères CH-53K® supplémentaires. Il s'agit du plus gros contrat à ce jour pour cet avion multi-missions. « Ce contrat pour 35 hélicoptères CH-53K stabilise la base d'approvisionnement nationale de Sikorsky, crée des efficacités de production supplémentaires et fournit au Corps des Marines américain des technologies transformatrices du 21e siècle », a déclaré Paul Lemmo, président de Sikorsky.

L'accord comprend 12 avions du lot 7 du Corps des Marines américain, 15 avions du lot 8 et huit avions pour Israël. Ce contrat représente une avancée significative pour Sikorsky et la marine américaine sur la voie de l'accord pluriannuel et du programme des 200 hélicoptères du Corps des Marines. Il comprend huit hélicoptères CH-53K supplémentaires pour la Force aérienne israélienne, faisant suite à l'annonce de la production initiale en 2022 des quatre premiers avions dans le cadre d'un accord de vente militaire étrangère (FMS) de la marine américaine.

Le CH-53K augmentera la capacité de défense israélienne et celle des Marines américains.

Le CH-53K, avion multi-missions, soutiendra les programmes d'opérations spéciales israéliens et fournira aux Forces de défense israéliennes une plate-forme ayant la vitesse, la sécurité, la capacité de survie et la capacité de poids brut pour soutenir toutes leurs missions, y compris le transport de troupes et de cargaison, et la recherche et le sauvetage. L'US Navy a déclaré la production en série pour le programme CH-53K en décembre 2022. Cela devrait augmenter la production à plus de 20 hélicoptères par an dans les années à venir.