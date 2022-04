La logistique aérienne militaire : quelles perspectives sans les Antonov ?

Quelles solutions en réaction de la guerre ?

L'invasion de l'Ukraine par la Russie rebat les cartes. Les sanctions contre les entreprises russes interdisent désormais tout recours à la flotte de la compagnie Volga Dniepr comptant notamment 10 An-124 et 8 Il-76. L'assaut aéroporté russe sur l’aéroport de Hostomel, qui a eu lieu à la fin du mois de février, a pour sa part conduit à la destruction de tous les appareils de la société Antanov présent sur place, dont l'unique An-225. La compagnie Antonov Airlines ne disposerait plus que de trois An-124, et les capacités d'assurer leur maintenance sur le long terme malgré la destruction de ses infrastructures est inconnue...

Les capacités de déploiement des armées françaises sont dès lors largement amputées et des arbitrages devront être réalisés, probablement au profit des alternative anglo-saxones, en faisant appel aux C-17 et C-5 pourtant bien plus chers. De nombreux pays possèdent des C-17, comme le Qatar, l'Inde, la Grande-Bretagne, les Émirats ou le Koweït... mais aussi l'OTAN, qui en possède 3 au titre de la Strategic Airlift Capability de laquelle la France n'est pas partie prenante. La France, qui s'est toujours gardée de dépendre des moyens américains ou de l'OTAN pour ses besoins, va peut-être devoir réviser sa position en l'absence des Antonov...

À plus long terme, la solution pourrait être européenne, avec le projet Strategic Air Transport for Outsized Cargo (SATOC) adopté en novembre 2021 et qui devrait aboutir en 2026 au développement d'un programme européen d'appareil cargo. Une solution à plus long terme donc...