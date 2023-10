La Grèce officialise sa commande de 49 hélicoptères Black Hawk

Une confirmation

Le 3 avril 2023, la Grèce officialisait sa volonté d'acquérir 49 hélicoptères de transport moyen UH-60M Black Hawk. Le 9 octobre à l'occasion de la conférence de l'Association of the US Army, Paul Lemmo, CEO de Sikorsky, précisait que la Grèce avait désormais officialisé sa demande :

"Une requête officielle avait été reçue de la Grèce pour la fourniture d'un maximum de 49 hélicoptères Black Hawk."

Il précisa également que cette requête était en cours d'analyse par la DSCA (Defence Security Cooperation Agency). Sans l'aval de cette agence, aucune entreprise américaine ne peut signer de contrat d'exportation militaire. Cependant, si les chances d'un avis négatifs sont infimes, Paul Lemmo a aussi annoncé que les militaires grecs devaient être patients : entre la signature du contrat et la livraison du premier UH-60, le délai d'attente actuel est d'environ trois ans !

Montée capacitaire

Si les versions exactes ne sont pas connues, il est certain que la Grèce achètera l'une des dernières versions du Black Hawk (probablement l'UH-60M). Ces hélicoptères permettront la mise à la retraite des Bell-205/UH-1H (entre 60 et 74 encore en service) des Forces terrestres grecques. Ceux-ci ont été acquis durant les années 1970 et 1980 auprès de l'Italie (d'origine) et des États-Unis (d’origine et 30 en seconde main) et deviennent ainsi trop vieux. La flotte de UH-1H Iroquois grecque est d'ailleurs en cours de diminution. Concrètement, l'arrivée du UH-60M va permettre une modernisation et une montée en puissance capacitaire pour le gros des hélicoptères de l'Armée de terre grecque : possibilité de transporter 10 militaires équipés ou encore 4 tonnes sous élingue, glass cockpit, pylônes d'emport (réservoir supplémentaire, mitrailleuse ou encore missiles anti-chars AGM-114 Hellfire),...