La Garde nationale ukrainienne sort les H225 Puma

Un rare atterrissage groupé

Une brève vidéo publiée sur les réseaux sociaux (tweet ci-dessous) montre plusieurs hélicoptères Super Puma ukrainiens. Il s'agit au total de quatre hélicoptères de transport moyen H225 Super Puma aux couleurs de la Garde nationale ukrainienne. Ces derniers sont posés ou en train d'atterrir en pleine campagne ukrainienne. Depuis le début de l'invasion russe, les images de ces hélicoptères sont rares, tout particulièrement des images avec autant d'hélicoptères. Il est d'ailleurs possible de différencier les images avant et après invasion car les H225 de la Garde nationale n'affichaient pas les deux bandes blanches sur la poutre de queue. Ces bandes sont d'ailleurs visibles sur le premier hélicoptère (Yellow 14) et sur les deux hélicoptères en train d'atterrir ou venant juste d'atterrir.

Une vidéo publiée récemment permet d'apercevoir quatre hélicoptères de transport moyen H225 Super Puma de la Garde nationale ukrainienne. Les images de ses appareils sont très rares depuis le début de l'invasion russe. S'ils ne sont pas utilisés pour des missions de soutien indirect, leur capacité de transport et d'évacuation des blessés permet aux Forces armées ukrainiennes de compter sur un véritable appui logistique et médical héliporté.