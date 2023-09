La fusée à longue portée de Lockheed Martin excelle dans le vol longue distance

«Ce test montre que nous avons presque doublé la portée tout en conservant la précision reconnue du GMLRS», a déclaré Jay Price, vice-président des Precision Fires chez Lockheed Martin Missiles and Fire Control. «Lockheed Martin s'engage à faire progresser cette capacité critique rapidement pour notre client de l'armée et ce test rapproche le ER GMLRS du déploiement sur le terrain». Le produit a d'ailleurs réussi avec brio les critères de succès du premier test de 150 km pour la trajectoire de vol, la portée étendue et la précision du lancement à l'impact.

Des tests STS réussis, indiquant la durabilité du système GMLRS.

Avant le lancement, le pod de la roquette a subi des tests de séquence Stockpile to Target (STS). Cet effort simule les effets cumulatifs que l'ER GMLRS rencontrera sur le terrain entre l'usine et le lancement pendant la durée de vie du système et démontre la durabilité du missile et du conteneur de lancement. Lockheed Martin a produit plus de 60 000 obus GMLRS et est sous contrat annuel pour continuer la production de roquettes GMLRS unitaires et à tête alternative, y compris le soutien logistique intégré pour l'armée américaine, le corps des Marines américains et les clients internationaux.