La France va déployer ses Mirage 2000 en Estonie

Dassault Mirage 2000 en Estonie

La France va proposer ces capacités lors d'un conseil de l'OTAN auquel participe le président Macron ce jour, à Bruxelles. Le SACEUR (chef militaire de l'OTAN) va émettre une liste de capacités précises, à laquelle devront répondre les Etats membres. La France est, en outre, contributrice de la Nato Response Force (NRF) et la force de réaction ultrarapide. Air et Cosmos l’avait prédit, la France va d'abord renforcer sa présence en Estonie, en anticipant le déploiement d’un plot de police du ciel prévu sur place. Les chasseurs pourraient se déployer rapidement en quelques jours, au lieu de la fin mars comme prévue initialement. Il s’agira probablement de Mirage 2000-5, les meilleurs intercepteurs dont disposent l’Armée de l’Air et de l’Espace. Un plot représente en général quatre chasseurs.

Le Rafale dans une deuxième étape ?

La France a déjà déployé ces moyens sous la forme de Mirage 2000C, 2000-5 et même des Mirage F1CR, en 2013. Elle l'avait fait aussi en 2014 en Pologne, avec des Rafale et des Mirage 2000, suite à la première guerre d'Ukraine. Le Mirage 2000-5 peut emporter quatre MICA à guidage radar actif et deux missiles à guidage thermique actif. Par contre, le Mirage 2000-5 n’a pas de missile à très longue portée. L’état-major des armées et le niveau politique peuvent aussi décider de montrer le Rafale, qui a déjà une cote de « chasseur de la liberté » depuis son engagement à Benghazi (comme le Mirage 2000-5) au début de la guerre de Libye, pour protéger des civils menacés par les armées de Kadhafi. Le Rafale a aussi un panel d'armes plus étendu : des missiles à longue distance Meteor, mais également, la capacité à porter des pods de reconnaissance Reco-NG, et évidemment, en cas de besoin, des armes air-sol. Le choix de l’appareil ne sera donc pas anodin. D’un point de vue militaire, symbolique et économique. A ce stade, l'hypothèse Rafale n'est pas privilégiée.

Une guerre électronique déjà très active

Seul problème, la mise de quick reaction alert (QRA) pour l’OTAN est une mission qui peut ne pas déclencher du tout. Même s’il est probable qu’il y aura des cas de rencontre avec les appareils russes. Ne pas trop leur en montrer est donc aussi à considérer. En général, les plots sont de quatre mois, avec relève d’équipages au bout de deux mois. L’Estonie accueille déjà 300 militaires français. En Roumanie, la France déploie régulièrement des moyens ISR, et aurait déjà, selon le député Jean-Charles Larsonneur, « plusieurs dizaines » de militaires en permanence. C’est évidemment le renseignement aérien qui est le plus puissant, avec des passages réguliers de Gabriel, de Mirage 2000D équipés de pod ASTAC (mettre en illustration le hors série renseignement qui vient de sortir). La France peut aussi déployer des moyens de guerre électronique terrestre des 44e et 54e régiment de transmissions, déjà déployés par le passé en Estonie.

Bientôt les drones Reaper ?

La proximité du théâtre ukrainien oblige à augmenter les capacités de recueil en matière électronique, afin de compléter le tableau fourni par les moyens satellitaires et les vols de renseignement aérien avec le pod Reco-NG. La profondeur du champ permet en effet de voir à très longue distance sans mettre ne serait qu’une extrémité d’aile sur le territoire ukrainien. Il est vraisemblable aussi que les déploiements des drones vont se multiplier dans la région. Depuis des années, c’est le territoire du Global Hawk. Mais des Reaper vont forcément suivre en nombre, parmi lesquels, peut-être, des Reaper français.

En Roumanie, la France va aussi déployer un groupement tactique interarmes de la classe 1000 militaires, avec également des contributions de pays alliés. Sans doute pas trop et avec des règles d'engagement assez proches de celles de l'armée française.