La France reste le troisième exportateur d'armements en 2020

4,9 milliards d'euros

Remis au Parlement le 2 juin 2021, le rapport annuel sur les exportations de matériels militaires pour l'année 2020 démontre que la crise sanitaire a fortement impacté la BITD Hexagonale. En effet, avec 4,9 milliards de commandes passées, cela signe une baisse de 41% comparée à l'année 2019 qui avait cumulé 8,3 milliards d’euros. Pour autant, selon le ministère des Armées, cette année ne reflète pas une tendance de fond et les commandes devraient connaître un net rebond en 2021, en témoignent les commandes Grecques, Égyptiennes et Croates. Rappelons que l’industrie de défense représente plus de 200 000 emplois directs et indirects en France et qu’elle constitue un secteur de pointe dans les nouvelles technologies.

Un rapport détaillé

Face aux critiques de certains parlementaires sur le manque de transparence, le ministère des Armées a délivré un rapport de 130 pages extrêmement précis, avec la mise en avant des licences d’exportations qui n’ont pas été validées. L’Asie/Extrême-Orient et l’Asie du Sud-Est fournissent l’essentiel des refus avec 69 %. En effet, l’examen des commandes mobilise des compétences géopolitiques, industrielles, techniques et militaires pointues, misent en place par le ministère des Armées, le ministère des Affaires Etrangères ainsi que par le ministère de l’Économie. Un suivi coordonné par le Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité Nationale (SGDSN).

Diplomatie

Ce rapport a également rappelé le soutien de Paris dans la lutte contre le terrorisme, plus particulièrement en Afrique, où, en plus du Sahel, de nombreux partenariats ont été noués avec le Mozambique ou la RDC. Fait important, ce dossier a aussi mis en avant le traité d’Aix-la-Chapelle entre le France et l’Allemagne, signé en octobre 2019, qui permet désormais une prise de décision bilatérale afin d’éviter les blocages à l'exportation, jadis coûteux pour la crédibilité industrielle et politique française.