La France et la Serbie officialisent l’accord de vente pour douze Rafale

Si chaque contrat de vente d’avions de chasse Rafale à un pays étranger est un événement diplomatique, la visite d’Emmanuel Macron en Serbie était particulièrement scrutée. Dans la soirée du 29 août, le Président de la République et le chef d’État serbe Alksandar Vučić confirmaient la livraison prochaine de douze chasseurs Rafale pour la Serbie. Le pays des Balkans devient ainsi le huitième pays à se procurer l’aéronef de Dassault. Une tractation longue de plusieurs années, ayant débutée après la décision de la Croatie de se tourner vers le chasseur de generation 4.5 en 2021. Le Président serbe indiquait lors du salon IDEX d’Abu Dhabi en 2023 vouloir investir trois milliards d’euros pour acquérir les précieux Rafale.

EN DIRECT | Visite officielle en Serbie : conférence de presse du Président @EmmanuelMacron et du Président Aleksandar Vučić. https://t.co/ni7pvG7FS2

Des Rafale à Belgrade pour 2029

L’accord scellé entre le France et la Serbie se porte sur la livraison de neuf Rafale monoplaces et trois biplaces, pour un montant de 2,7 milliards d’euros. La chasse serbe est actuellement équipée d’appareils vieillissants datant de l’ère soviétique, soit quatorze MiG-29 et de dix-sept J-22 Orao. Éric Trappier, PDG de Dassault, annonce dans une déclaration « une totale mobilisation pour faire de l’intégration du Rafale dans les forces armées serbes un succès ». Les chasseurs devraient être livrés neufs, au standard F4.1.

Adapté aux nouveaux impératifs de la guerre électronique, le standard F4.1 se veut plus résistant aux cyber-attaques, avec des capteurs améliorés accroissant les capacités de détection et l’intégration de l’AASM (Armement Air-Sol Modulaire) de 1 000 kg. La Serbie pourrait adapter son armement actuel afin de l’incorporer aux Rafale. Aucun détail n’a été communiqué par les autorités serbes à ce sujet.

Danses diplomatiques en Serbie

Le Président serbe exprimait son enthousiasme quant à l’intégration de la Serbie au « Club Rafale ». Emmanuel Macron saluait la coopération naissante entre les deux nations. La Serbie avait précédemment acheté des missiles anti-aériens sol-air Mistral et des radars Ground Master-200 entre 2021 et 2023. L’achat de ces systèmes, manufacturés respectivement par MBDA et Thales, était salué par le Ministère de la Défense français. Concernant l’accord passé avec Dassault, le gouvernement français précisait avoir posé des conditions claires, portant principalement sur le statut du Kosovo.