La foudre s’abat sur Easyjet

Ci-contre : Les dégâts constatés sur le sharklet du OE-IJA. En courte finale , l’équipage a fait une remise de gaz et s’est dérouté vers Bari (Italie). Ils sont montés au FL110 et ont atterri en toute sécurité sur la piste environ 50 minutes après le foudroyage.

Tout a été prévu par les constructeurs et les équipementiers

La plupart des d’avion sont principalement constituées d’aluminium, qui conduit très bien l’électricité. Pour les appareils en fibre de carbone, un treillis conducteur est intégré au composite et joue le rôle de cage de Faraday. Le challenge, pour les ingénieurs des bureaux d’études est de s’assurer qu’aucune perturbation ne vienne gêner le flux électrique et donc, que la majeure partie du courant restera à l’extérieur de l’avion. Ils doivent également concevoir l’appareil et ses servitudes électriques (avionique, IFE, éclairages…) pour qu’aucune surtension dommageable ne puisse atteindre un équipement sensible.

La foudre se déplaçant sur la peau extérieure d’un avion a le potentiel d’induire des courants transitoires dans les câblages et les équipements de l’avion. Seul un blindage minutieux, une mise à la terre et l’application de dispositifs de suppression des surtensions évitent les problèmes causés par des effets indirects de la foudre.

Une attention particulière est évidemment portée sur les circuits et réservoirs de carburant. Ces derniers doivent être suffisamment épais pour résister à une brûlure. Tous les joints structurels et les fixations doivent être conçus pour éviter ruptures de flux générant des étincelles. Les portes d’accès, les bouchons de remplissage de carburant et tous les évents doivent être conçus et testés pour résister à la foudre. Tous les tuyaux et conduits de carburant ainsi que les moteurs eux-mêmes doivent être protégés contre la foudre.

Le radôme de l’avion qui contient le radar et d’autres instruments de vol, est un autre domaine auquel les ingénieurs accordent une attention particulière. Pour fonctionner, le radar ne peut pas être contenu dans une enceinte conductrice. Au lieu de cela, des bandes de dérivation de foudre appliquées le long de la surface extérieure du radôme protègent cette zone. Ces bandes peuvent être constituées de barres métalliques solides fixés à une bande de plastique qui est collée de manière adhésive au radôme.

La sécurité est la priorité

Le seul accident de foudroyage connu remonte à 1967 et s’est passé aux Etats-Unis. Le carburant utilisé était alors de l’essence à fort indice d’octane, un produit bien plus volatil et donc sensible que le kérosène actuellement utilisé sur les avions de ligne. Le foudroyage est toujours spectaculaire mais s’apparente depuis des années à un non-évènement grâce à l’acquisition d’expérience et aux progrès faits depuis des années par les équipementiers et les constructeurs.