La formation des pilotes ukrainiens d'avions de combat F-16 a commencé en France

Pilotes ukrainiens sur Alpha Jet

Avec la transition sur PC-21, l'Armée de l'Air et de l'Espace n'avait pas prévu de conserver des Alpha Jet ailleurs qu'à la patrouille de France, mais les besoins de former les futurs pilotes ukrainiens de F-16 a amené à les prolonger, ainsi qu'un nombre non dévoilé d'instructeurs d'active et sous statut de réservistes, avec des mécaniciens. Depuis mars, quatre pilotes ukrainiens se forment sur une base du sud-ouest de la France : durant six mois, ils devront accumuler une cinquantaine de séances de simulateur et environ 80 heures de vol sur Alpha Jet. Ces premiers stagiaires font partie d'une promotion de dix pilotes ukrainiens qui avait d'abord commencé son cursus ab initio en Grande-Bretagne (photo), notamment pour l'apprentissage de l'anglais aéronautique.

Formation accélérée

Les quatre premiers ont rallié la France plus rapidement du fait d'une formation préalable sur L-39. Les six autres vont rallier par la suite. Ce cours accéléré (deux fois plus court que son équivalent destiné aux pilotes de chasse français) doit les amener à un niveau basique de pilote de chasse polyvalent, avant de rallier le cursus de transformation sur F-16, dont le détail n'est pas connu. Des options sont possibles en Roumanie, mais également ailleurs (et notamment en Ukraine).

Les stagiaires réalisent des vols de combat aérien, de bombardement, d'appui-feu, avec de la navigation à basse altitude. Afin que la formation française ne soit pas décorrélée de ce qui attend les Ukrainiens sur les F-16, un instructeur F-16 dont la nationalité n'a pas été détaillée, est intégré au cursus, dans le sud-ouest, qui comprend une contribution belge et canadienne (via notamment le prestataire Top Aces).

La facture pour l'Armée de l'Air et de l'Espace n'est pas minime, en termes RH et technique (elle avait prévu de se séparer des Alpha Jet pour des raisons d'économies) mais au moins, sans impact sur la formation des pilotes de chasse français (30 par an) réalisée désormais intégralement sur PC-21. A ce stade, la formation d'une deuxième promotion ukrainienne n'est pas évoquée.

De 45 à 60 avions de combat F-16 pour l'Ukraine

Cette formation de pilotes de chasse s'inscrit dans une série de cours livrés aux Ukrainiens depuis 2022 : l'Armée de l'Air et de l'Espace a formé les opérateurs sol-air Crotale-NG et Mamba. Des cours ont aussi été dispensés à des pilotes en matière de survie opérationnelle et de sauvetage de combat, ainsi que pour le guidage de frappes aériennes depuis le sol. Pas moins de 45 F-16 ont été promis par le Danemark (19), la Norvège (22) et la Belgique et les Pays-Bas, et le volume pourrait même passer à 60. Ce type d'appareil compte aussi de nombreux retraités parmi ses utilisateurs dans l'OTAN : de quoi venir largement compléter les flux de formation issus de France comme des Etats-Unis.