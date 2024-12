La filière aéronautique normande aussi présente à Aeromart Toulouse

Sept entreprises avec une palette de savoir-faire différents

Sept entreprises de la filière aéronautique normande sont présentes à cette édition 2024 d'Aeromart Toulouse sous la bannière du pôle NAE : Demgy (production de pièces et composants en polymère hautes-performances PEKK carbone en fabrication additive), Direct (spécialisée dans la vente de câblage, connectique, composants électroniques, électromécaniques et automatisme), Elvia Electronics, (fabrication de circuits imprimés de haute technologie pour marchés exigeants), Factem (spécialisée dans la conception et fabrication d’équipements électroacoustiques), SAB Industries, (conception et production de solutions tubulaires complexes), SELHA Group, (conception, industrialisation et fabrication de produits électroniques pour des secteurs de hautes technologies) et PPG, (leader mondial dans la fourniture de solutions innovantes et à la pointe du progrès pour l’industrie aérospatiale).

Le composite hybride : estampage et surmoulage

Le Groupe Demgy a, par exemple, travaillé sur le développement, l’optimisation et l’industrialisation du concept de planche de bord hybride breveté par Airbus Atlantic dans le cadre du projet Advanced Cockpit, en alliant 3 technologies : estampage, usinage et surmoulage, illustrant ainsi sa capacité à combiner des technologies pour aboutir à une grande pièce complexe constituée de plus de vingt composants de différents matériaux. Chez PPG, on fabrique des transparents d'origine et de remplacement pour les avions, des mastics aérospatiaux PRC® et Pro-Seal™, de revêtements aérospatiaux DeSoto® et Deft®, de matériaux et revêtements spécialisés Cuming Microwave, de systèmes d'emballage et d'application Semco® pour l'aviation commerciale, régionale, militaire et générale, ainsi que de services de gestion des produits chimiques et autres.

Le secteur de la défense aussi

Direct est dans le spatial et l'aéronautique civile mais également dans la Défense avec une présence sur des programmes significatifs : SERVAL, CAESAR NG, S3G, Barracuda, Scorpene, FDI, FREMM, FREMM DA, GOWIND, FLOTLOG, PA-NG, Patrouilleurs Océaniques. Idem pour Elvia Electronics spécialisée dans la fabrication de circuits imprimés : HDI, SBU, Hyper Fréquence, Flex, Flex-Rigide, Semi-Flex, Flex sculptés, Flex FPC, Heater PTC et résistif, Cuivre épais, Insert de cuivre, Embedded, Grands formats, SMI, Antennes. De son côté, Selha Group présentera ASTRE5G, une plateforme de communication autonome et sécurisée qui offre une continuité de connectivité grâce à son système d’agrégation de plusieurs réseaux mobiles (2G à 5G) : maintien d’une connexion haut débit avec un appareil mobile standard, partout et tout le temps, garantie la communication tout en se déplaçant, sécurisation des données transmises.

Acoustique militaire et civile

Le casque WL conçu et développé par Factem permet d’établir un réseau de communication audio sans fil pour jusqu'à 5 participants. Ce système est particulièrement adapté pour les opérations de maintenance au sol dans les secteurs de l'aéronautique civile et militaire. De même, fournisseur de rang 1 d’Airbus depuis la signature du contrat en 2018 pour cette gamme de casques, le FL20 a été spécialement conçu pour les pilotes et les copilotes de l’aviation commerciale. Il est également adapté pour une utilisation dans les salles de contrôle. Enfin, Factem a développé un nouveau casque circum-aural à atténuation active du bruit, conçu pour le secteur civil et militaire. Innovant dans sa conception, ce casque assure à la fois une atténuation et un confort optimal, parfait pour les longs vols et les environnements à forte nuisance sonore. Disponible en pré-commande lors du Salon du Bourget 2025, il pourra néanmoins être testé par les visiteurs présents lors du salon AEROMART.

Canalisations et transferts de fluides

Spécialiste des canalisations et transferts de fluides pour les avions civils et militaires ainsi que pour le spatial personnes, SAB Industries travaille le tube sous différentes formes (cintrage, formage, soudure, brasage), de tailles allant de 4mm à 63,5mm, dans différents matériaux (Acier, Inox, Alu, Cuivre, Titane, Inconel). Un exemple, la fourniture des tubes cintrés avec des composants usinés et soudés à Ariane Group. Enfin, dans le cadre de son projet ambitieux « SAB-H2 », SAB Industries se positionne sur les moteurs à hydrogène et les nouveaux carburants avec le développement d’une connectique fiable en matière d’étanchéité.