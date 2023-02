La FAA renforce la sécurité des aéroports

Nouvelle réglementation de la FAA

La FAA, agence fédérale américaine de l'aviation civile, a adopté une nouvelle réglementation qui vise à renforcer la sécurité des aéroports commerciaux aux États-Unis. Cette règle exige désormais que les aéroports les plus fréquentés du pays, au nombre de plus de 250, mettent en place des systèmes de gestion de la sécurité (SMS) dans un délai de cinq ans. Les SMS sont des outils de gestion qui permettent de prévenir, d'identifier et de gérer les risques de sécurité liés aux activités aéroportuaires.

Règle pour la sécurité des aéroports

La réglementation finale stipule que les quelque 265 aéroports identifiés dans la partie 139 doivent répondre aux critères d'être une grande, moyenne ou petite plate-forme, avec une moyenne de 100 000 mouvements de vol par an sur trois ans, ou effectuer des opérations internationales pour être soumis à la nouvelle règle.

Après la publication dans le Federal Register, les aéroports auront 60 jours pour se conformer à la réglementation. Les aéroports disposent ensuite d'un délai de 12 à 24 mois pour soumettre un plan de mise en œuvre, suivi de 12 mois pour soumettre un manuel de certification aéroportuaire et de 36 mois pour mettre en œuvre le PM après son approbation. Les plans de gestion de la sécurité (SMS) doivent démontrer un processus systématique et cohérent pour identifier, quantifier et gérer les dangers et les risques potentiels. Ce processus doit être explicite, proactif et engagé.

La FAA exige des systèmes de sécurité solides

La directive obligera les aéroports américains à mettre en place des systèmes de sécurité solides et complets afin d'identifier et de prévenir les risques. Parmi les exemples donnés par la FAA figurent les comités de sécurité des aéroports, les auto-inspections, le renforcement de la formation et la tenue méticuleuse de registres.

Les exigences de la FAA relatives à un système de gestion de la sécurité aéroportuaire comportent les éléments suivants :

-Politique de sécurité - établit les objectifs de sécurité et définit les méthodes et la structure organisationnelle.

-Gestion des risques - processus et procédures d'identification des dangers et des risques associés dans le cadre des opérations aéroportuaires.

-Assurance de la sécurité - garantir que le système de gestion de la sécurité fonctionne efficacement.

-Promotion de la sécurité - favoriser un environnement opérationnel qui met l'accent sur la sécurité.