La FAA certifie le moteur du Dassault Falcon 6X

La Federal Aviation Administration des États-Unis a certifié le moteur PW812D

Pratt & Whitney Canada, une unité commerciale de Pratt & Whitney, a annoncé le vendredi 2 décembre 2022, que la Federal Aviation Administration (FAA) des États-Unis a certifié le moteur PW812D, conçu pour équiper le jet d'affaires Falcon 6X de Dassault. "La FAA est la troisième autorité aéronautique à donner son aval au moteur PW812D", a déclaré Maria Della Posta, présidente de Pratt & Whitney Canada. "Le moteur a également été certifié par Transports Canada et par l'Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA). Nous avons réussi à franchir cette étape critique en travaillant en étroite collaboration avec Dassault depuis le lancement de cet excellent programme."

"Nous félicitons Pratt & Whitney Canada pour l'obtention de la certification FAA du moteur PW812D", a déclaré Eric Trappier, président-directeur général de Dassault Aviation. "Ensemble, le moteur PW812D et l'avion Falcon 6X constituent une combinaison gagnante, conçue pour établir la barre en matière de rendement énergétique, de performances et de confort. Cette étape importante nous rapproche de l'entrée en service passionnante du Falcon 6X, prévue pour la mi-2023."

Le moteur PW812D offre de bonnes performances

Le moteur PW812D a montré des performances exceptionnelles lors des essais avec plus de 6 100 heures d'essais moteur, dont plus de 1 150 heures d'essais en vol et 20 000 heures sur le cœur du moteur. Pour l'ensemble de la famille PW800, plus de 240 000 heures d'essais et d'expérience sur le terrain ont été effectuées, dont 42 000+ heures d'essais en vol. Le moteur PW800 partage un noyau commun avec le moteur GTF de Pratt & Whitney qui a effectué plus de 15 millions d'heures de vol depuis son lancement en 2016

"Chaque élément du moteur PW800 et des services qui le soutiennent a été conçu en tenant compte de la responsabilité environnementale, a déclaré Edward Hoskin, vice-président, Ingénierie. La famille de moteurs PW800 est le moteur le plus moderne, le plus efficace et le plus écologique de sa catégorie. Elle offre des améliorations à deux chiffres en matière de consommation de carburant, d'émissions et de bruit par rapport à la génération actuelle de moteurs. Le moteur peut également voler avec un mélange de 50 % de carburéacteur A (kérosène) et de carburant alternatif durable.

Moins de maintenance pour le moteur PW800

Le moteur PW800 nécessite 40 % de maintenance programmée en moins et 20 % d'inspections en moins que les autres moteurs de sa catégorie. Les clients peuvent bénéficier d'un service premium personnalisé exclusif pour tous leurs besoins de maintenance et de soutien, à toute heure de la journée, partout dans le monde. Pratt & Whitney est fier d'être continuellement reconnu pour l'efficacité de ses moteurs. Le moteur PW800 a remporté le lauréat 2019 dans la catégorie Aviation d'affaires - Propulsion dans le cadre des prix annuels Laureate Awards du réseau Aviation Week.