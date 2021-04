La Défense détaille la roadmap du porte-avions de nouvelle génération

Jusqu'à 60 sorties armées par jour



Le porte-avions de nouvelle génération (PANG) sera placé sous le signe de la haute intensité, avec la capacité de mener « jusqu’à 60 sorties armées par jour ». Les capacités d’entretien des aéronefs, les mêmes qu’à terre, resteront très élevées pour tenir ces opérations dans la durée. La capacité actuelle des porte-avions américains à rester déployés en mer est de 11 mois. A ce stade, la configuration du projet reste à deux catapultes électromagnétiques EMALS de General Atomics, qui devront être achetées en FMS (foreign military sales, sur le compte de l’US Navy), mais l’hypothèse d’une troisième reste ouverte. D’ici la fin de la décennie, un Dassault Rafale Marine ira vérifier sa compatibilité sur cette EMALS et les brins d’arrêt américains.

D'abord le Dassault Rafale

Car le chasseur sera le premier en service à bord du futur navire (dont on attend toujours le nom) en 2038, et opérera un certain temps seul seul à bord avant d’être rejoint par la NGF. Cela signe un retard (déjà discernable) dans le programme SCAF, annoncé pour 2040, soit 14 ans après le premier vol du prototype (2026). Les deux appareils opèreront ensuite ensemble (comme en leur temps, le SEM avec le Rafale Marine), avant que le NGF ne soit le seul maître à bord. Sur le plan des ressources humaines, la marine va commencer à devoir structurer les recrutements de l’équipage du futur navire, avec un niveau résiduel (passant de 3 à 20 précurseurs entre 2029 et 2032) avant de passer un premier cap à 150 marins en 2033, 300 en 2034, 700 en 2034, 900 de 2035 à mi-2037, pour atteindre les 1100 du format final au second semestre 2037.

Pour 3 Md$ d'équipements US

La valeur des équipements américains à bord (trois avions-radar Northrop Grumman E-2D, catapultes électromagnétiques General Atomics, brins d’arrêt et aides à l’appontage) atteint les 3 Md$ : la question d’une participation des industriels français, sous forme directe ou indirecte, à ce package est encouragée, ne serai-ce que pour des raisons d’indépendance stratégique. L’achat des trois E-2C dans les années 90 avait donné lieu à un programme de compensations industrielles, notamment au profit de Potez (empennage du Hawkeye) qui a depuis intégré le programme comme sous-traitant à part entière.