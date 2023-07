La dernière version du missile air-air AMRAAM réussit ses essais opérationnels

L’AMRAAM l’un des missiles phares de l’aviation américaine

L’AMRAAM est un missile air-air qui a fait son entrée au sein des forces américaines en 1991 et a connu différentes versions, des AIM-120A/B et C jusqu’à l’AIM-120D qui est la version utilisée actuellement par les forces américaines. Sa portée est estimée à 160 kilomètres pour l’AIM-120D, version actuellement utilisée par chasseurs de l'armée de l'air américaine (USAF ou US Air Force) et de la marine américaine (US Navy).

Les missiles AMRAAM sont compatibles avec :

les F-15C Eagle,

les F-15E Strike Eagle,

les F-16 Fighting Falcon,

les F/A-18 C/D Hornet,

les F/A-18E/F Super Hornet,

les F-22 Raptor,

les Eurofighter Typhoon,

les JAS-39 Gripen, Tornado et Harrier.

Ses caractéristiques sont les suivantes :

Longueur : 366 centimètres

Poids au lancement : 150,75 kilogrammes

Envergure : 52,58 centimètres)

Vitesse : supersonique

Système de guidage : Radar actif terminal/inertiel à mi-course

Ogive : Fragmentation



L’AIM-120D-3 : la dernière version de l’AMRAAM

L'AIM-120D-3 est une version modernisée de l’AMRAAM; pour Advanced Medium Range Air-to-Air Missile, dont la mise à niveau relève du programme Form, Fit, Function, Refresh (F3R) dans le cadre duquel 15 cartes de circuit du missile ont été mises à niveau pour remédier à son obsolescence. Il utilise aussi le dernier logiciel du System Improvement Program (SIP) et qui continuera de recevoir des améliorations continues selon Raytheon.

Fin des essais opérationnels et de développement pour l’AIM-120D-3

L’industriel de Défense Raytheon a annoncé ce lundi 10 juillet la fin des essais opérationnels et de développement du missile. Ces tests comprenaient le transport et des tirs réels à partir de plates-formes de quatrième et de cinquième génération de l'USAF et de l'US Navy et ont été menés avec succès.

La réussite de ces essais était un enjeu pour Raytheon qui a reçu le contrat de production des AMRAAM modernisés en août 2022. Si la variante AIM-120D-3 est réservée aux forces américaines, un contrat de 972 millions de dollars attribué au constructeur prévoit des mises à jour logicielles et matérielles pour la version du missile dédiée aux ventes à l’étranger, l’AIM-120C8. Par ailleurs, fin juin 2023, Raytheon a annoncée avoir signé un contrat d'une valeur de 1,15 milliard de dollars pour la fourniture de missiles à l'US Air Force et à l'US Navy, ainsi qu'à 18 pays, dont l'Ukraine. C'est le contrat le plus conséquent jamais attribué à l'entreprise américaine pour son missile air-air.