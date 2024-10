La Corée du Sud dévoile son nouveau et très lourd missile Hyunmoo-5

Surnommé le "missile monstre" en raison de sa capacité de destruction, le Hyunmoo-5 peut emporter une ogive conventionnelle de huit tonnes, ce qui en fait l'une des plus lourdes ogives non nucléaires au monde. Cette ogive est spécialement conçue pour pénétrer des infrastructures souterraines profondément enfouies, provoquant des effets potentiels comparables à ceux des armes nucléaires sans franchir ce seuil.

Au début de cette année, la Corée du Sud avait annoncé avoir réussi les premiers essais du Hyunmoo-5, un missile développé conjointement par l'Agence sud-coréenne de développement de la défense et Hanwha Aerospace depuis 2016. Les images de ce missile sol-sol étaient alors très rares... jusqu'au 1er octobre 2024, Jour des Forces armées sud-coréennes. Traditionnellement, une parade militaire permet d'apercevoir de nombreux systèmes terrestres et aériens utilisés par les Forces armées sud-coréennes. C'est ainsi que, durant la cérémonie de cette année, deux tracteur-érecteur-lanceurs, conçus pour lancer le Hyunmoo-5, étaient visibles pour la toute première fois devant le grand public.

🇰🇷 | South Korea's massive Hyunmoo-5 TEL appeared at the Armed Forces Day ceremony. The 9-axled vehicle is carrying a new-type ballistic missile, which might be equipped with the 8-ton conventional warhead (!). Hyunmoo-5 is currently the heaviest non-nuclear ballistic missile… pic.twitter.com/IAPi7XPieg

Au niveau des lanceurs, comme démontré durant le défilé, les TEL sont des véhicules à 9 essieux tout terrain (9x9) mais avec une possibilité de manœuvrer chaque roues indépendamment : un TEL avait effectué une translation de 45° durant le défilé (vidéo ci-dessous) en tournant la totalité de ses roues à environ 45° vers la droite. Cette capacité apporte une manœuvrabilité importante pour un véhicule qui est assez long et qui peut donc passer sur des axes non prévus pour accueillir ce type de véhicule.

Avec un poids total de 36 tonnes et une poussée de 75 tonnes, le Hyunmoo-5 présente une portée estimée entre 300 et 3 000 km ( Janes ), ce qui le classe dans la catégorie des missiles balistiques à portée intermédiaire (IRBM). D’autres sources indiquent une portée pouvant aller jusqu’à 5 000 km ( Reuters ). Il s'agit d'un missile à deux étages, mesurant environ 16 mètres de long avec un diamètre de 1,6 mètre. La propulsion est à propergol solide mais le lancement est effectué à froid (cold launch) ; afin de réduire l'usure du lanceur mais aussi d'améliorer la stabilité du missile, ce-dernier est éjecté du lanceur à l'aide de gaz comprimé et voit ensuite son système propulsion principal démarré juste après être sorti du lanceur.

Video showed Hyunmoo-5's 9-axle transporter erector launcher maneuverability. All of its 18 wheels are capable of being steered. pic.twitter.com/IX06X5dqPu

Yang Uk, chercheur au sein de l’Asan Institute for Policy Studies à Séoul, affirme que les capacités destructrices du missile Hyunmoo-5 surpassent celles des bombes « bunker buster » récemment utilisées contre le Hezbollah au Liban ( South China Morning Post ) :

"Ils sont bien plus puissants que les bunker busters qui ont été utilisées par Israël contre le Hezbollah."

En effet, le Hyunmoo-5 serait capable de frapper des cibles souterraines à une profondeur de plus de 100 mètres, ce qui en fait une arme redoutable contre les bunkers fortifiés et les silos de missiles nord-coréens. Hanwha Aerospace prévoit une production annuelle d'environ 70 unités, avec un objectif final de doter les forces armées sud-coréennes d'un arsenal de 200 missiles.

Une arme centrale dans la stratégie de dissuasion sud-coréenne

Le Hyunmoo-5 fait partie intégrante de la stratégie de défense à trois axes de la Corée du Sud, élaborée après le cinquième essai nucléaire de la Corée du Nord en 2016 ( Council on Foreign Relations ). Le premier pilier, le Kill Chain, cherche à neutraliser les menaces avant qu'elles n'atteignent le territoire sud-coréen en ciblant les sources d'attaque. La Korea Air and Missile Defense (KAMD) constitue le deuxième axe, conçu pour intercepter les frappes de missiles entrants, protégeant ainsi les infrastructures stratégiques et les zones peuplées. Enfin, le Korea Massive Punishment and Retaliation (KMPR) vise à neutraliser les infrastructures de commandement nord-coréennes en cas d’attaque. Pour renforcer cette stratégie, le ministère de la Défense nationale a annoncé la création d’un « commandement stratégique » d'ici à 2024. Ce commandement intégrera des actifs militaires clés, tels que des F-35A Lightning II, des satellites de reconnaissance, des systèmes d'interception de missiles et des missiles balistiques, dont probablement le Hyunmoo-5. En parallèle de la série 5, de nouvelles variantes des missiles Hyunmoo-II, III et IV sont également en cours de développement et de production.

Une cérémonie en vitrine de la puissance militaire sud-coréenne

Outre le Hyunmoo-5, toute une gamme variée d'équipements militaires sud-coréens a été présentée lors du défilé. Parmi eux, le K9, un obusier automoteur de 155 mm, est en cours d'adoption par plusieurs pays de l'OTAN, tels que l'Estonie, la Finlande, la Norvège, la Pologne et la Turquie. Dans les airs, la patrouille aérienne nationale, les Black Eagles (Aigles Noirs) sur l'avion d'entrainement T-50 Golden Eagle (dans sa version de démonstration acrobatique T-50B) étaient visibles. Ces avions seront prochainement des habitués de l'Europe de l'Est, la Pologne étant en train d'acquérir des FA-50 Block 10 et Block 20, la version d'attaque légère du Golden Eagle. Des avions de combat F-16 Fighting Falcon et avions d'attaque A-10 Thunderbolt américains devaient également survoler la parade mais le mauvais temps a empêché leur passage. Il n'empêche, le soutien américain envers la Corée du Sud était visible dans les airs : un bombardier stratégique B-1B Lancer de l'USAF participait pour la toute première fois à la cérémonie de la Journée des Forces armées. Ce dernier était escorté par des F-15K, la variante sud-coréenne de l'avion de combat F-15E Strike Eagle. Du côté des hélicoptères, un hélicoptère de combat AH-64E Guardian a fait le show, ce dernier ayant lancé de nombreux leurres infrarouges (flares) lors de son passage.